BRASIL Gás do povo: Caixa libera recarga de botijão para 4,5 milhões de famílias nesta segunda-feira (23) Saiba como consultar se tem direito e conferir a lista de revendas cadastradas no programa

A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir desta segunda-feira o vale-recarga de gás de cozinha (GLP) para 4,5 milhões de famílias beneficiárias do Gás do Povo em todo o Brasil.



O programa concede gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13kg a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que tenham renda per capita de até meio salário mínimo.

Não há mais depósito de dinheiro para a compra de gás. O benefício é liberado aos beneficiários de forma digital. Nos casos em que há beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) no domicílio, o pagamento pode ser feito responsável legal.





A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio de validação eletrônica na azulzinha (maquininha de cartões), por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito de conta Caixa e senha;

CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.

Esta será a terceira etapa do programa, que vem sendo ampliado gradualmente e pretende chegar a 15 milhões de famílias até o fim do ano — incluindo aquelas que migraram do Auxílio Gás dos Brasileiros, antes pago a cada dois meses, junto com o Bolsa Família.

O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), considerando a inscrição no CadÚnico. Para isso, é preciso ter renda per capita (por pessoa da família) de até meio salário mínimo e cadastro atualizado há menos de 24 meses. Segundo o governo federal, têm prioridade aqueles que já recebem o Bolsa Família.

Além disso, a quantidade de recargas anuais varia de quatro a seis botijões, conforme o tamanho da família, de acordo com os seguintes critérios:

Famílias de duas ou três pessoas: terão quatro recargas de botijão anuais (uma a cada três meses)

Famílias com quatro ou mais integrantes: terão seis recargas de botijão anuais (uma a cada dois meses)

Quem tem direito ao Gás do Povo

Para receber o benefício, a família precisa:

Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar

Ter renda per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo

Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses

Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável familiar regular, sem pendências

Como consultar se tem direito à recarga

Os beneficiários poderão consultar se têm direito ao vale-recarga do Gás do Povo nos seguintes canais:

Aplicativo “Meu Social” – Gás do Povo (disponível para os celulares dos sistemas Android e iOS)

Portal Cidadão da Caixa

Atendimento Caixa Cidadão – 0800-726-0207

Página oficial do Gás do Povo no site do MDS (https://gasdopovo.mds.gov.br)

Onde consultar as revendas

É possível procurar uma revenda de gás pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, que mostrará a lista atualizada das revendas credenciadas ou no próprio site da Caixa Econômica, na página do programa.

