A- A+

BRASIL Gás do Povo: entenda como vai funcionar o novo programa lançado por Lula nesta quinta-feira (4) Novo modelo visa a garantir a compra de botijões de 13kg para 15,5 milhões famílias de baixa renda

Lançado nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Auxílio Gás do Povo — novo programa do governo federal para ampliar o acesso dos brasileiros ao gás de cozinha (GLP) — vai substituir o Auxílio Gás dos Brasileiros, criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O novo benefício pretende beneficiar 15,5 milhões de famílias de baixa renda (o equivalente a 50 milhões de pessoas) com a compra de botijões de 13kg. O Auxílio Gás atual, cujo valor é creditado junto com o Bolsa Família, atinge pouco mais de 5,1 milhões de famílias.

O Gás do Povo será pago a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal per capita (por pessoa da casa) de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218).

A principal mudança é que em vez de receber um valor, hoje de R$ 108 a cada dois meses que pode ser usado para outras finalidades, as famílias de baixa renda vão ganhar um voucher exclusivo para a compra de gás em pontos de revenda credenciados. Os primeiros vouchers devem ser emitidos entre novembro e dezembro. Até lá, a sistemática atual continuará valendo.

O montante liberado será fixado de acordo com o preço médio do botijão em cada estado. A distribuição do valor também vai levar em conta o tamanho das famílias, ou seja, quanto maior o núcleo familiar, maior será o número de botijões distribuídos ao longo do ano.





Confira abaixo como o benefício vai funcionar:

Como vai funcionar o Gás do Povo?

O programa vai oferecer um vale-gás integral, garantindo que famílias vulneráveis tenham acesso gratuito ao botijão de 13kg de GLP. Segundo projeções do governo federal, quando 100% dos beneficiários estiverem atendidos, serão distribuídos cerca de 65 milhões de botijões por ano. Já em 2026, a expectativa é de 58 milhões de botijões entregues.

Qual o objetivo da mudança?

A ideia, segundo o governo, é que o programa proteja as famílias mais vulneráveis, garantindo a redução da chamada pobreza energética, ou seja, diminuindo a exposição à fumaça causada pela queima de lenha. A intenção é proteger a saúde das famílias e prevenir doenças que pressionam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Outro aspecto considerado é que famílias que utilizam lenha precisam despender, em média, 18 horas por semana na coleta de madeira, o que também está associado à redução do tempo de estudo e da frequência escolar de crianças.

Quando Gás do Povo começará a valer?

O novo programa será implantado gradativamente, substituindo aos poucos o atual Auxílio Gás. A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues ainda em novembro deste ano. Em março de 2026, o novo formato deverá alcançar as 15,5 milhões de famílias previstas.

Quem vai gerir o programa?

O processo de acesso ao benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Recebo o Bolsa Família hoje. Poderei receber o Gás do Povo?

Sim. O pagamento poderá ser acumulado com outros benefícios, auxílios e também com o Bolsa Família.

Qual a quantidade de botijões de gás que minha família poderá receber em um ano?

Famílias com 2 integrantes - receberão até 3 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.

Famílias com 3 integrantes - receberão até 4 botijões por ano. Validade de 3 meses, cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes - receberão até 6 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.

Como o beneficiário vai acessar o benefício?

O beneficiário vai retirar os botijões diretamente nos pontos de revenda credenciados mais próximos de sua moradia, sem intermediários.

A autorização para a retirada se dará com quatro possibilidades ainda em fase final de detalhamento: aplicativo (vale digital), cartão específico do programa, QR Code (via cartão do Bolsa Família ou agências da Caixa Econômica Federal) e cartão do Bolsa Família, conforme o caso.

A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante a validação eletrônica na revenda habilitada.

Não haverá, portanto, qualquer pagamento em dinheiro no ato da retirada.

O botijão de gás será totalmente gratuito?

É importante ressaltar que o preço de referência do botijão de gás não levará em conta o valor do frete, e o beneficiário terá que arcar com esse custo, caso queira receber o botijão em casa.

Qual será o valor do benefício e como ele será definido?

O preço de referência do benefício será calculado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor do benefício será definido por unidade de federação e atualizado periodicamente.

E se o valor do botijão na revenda for menor que o preço de referência?

Se o preço praticado pela revenda for menor, não há geração de crédito ou troco nem acúmulo para o próximo benefício.

Em nome de quem será realizado o pagamento ou a utilização do benefício?

O vale eletrônico para compra do botijão será emitido em nome do responsável familiar registrado no CadÚnico.

Meu benefício pode ser bloqueado caso eu não consiga emitir o vale eletrônico?

Não haverá bloqueio do benefício, pois o valor será repassado diretamente ao revendedor credenciado.

Caso não tenha acessado o aplicativo do programa para a emissão do vale-desconto, o beneficiário poderá utilizar o cartão do Bolsa Família diretamente na revendedora de gás de cozinha credenciada no programa Gás do Povo.

A exclusão do benefício acontecerá se a família beneficiária do programa não atender mais aos critérios de elegibilidade.

Inconsistências cadastrais no CadÚnico poderão resultar em exclusão automática do novo programa?

Sim. O beneficiário deverá manter seus dados atualizados e corretos no CadÚnico para a manutenção do benefício.

Haverá revisão cadastral e de elegibilidade para as famílias participantes do programa?

Sim. Regularmente o governo federal faz a análise e a revisão do cadastro dos beneficiários de programas sociais. Famílias que não atenderem aos critérios de elegibilidade poderão ser excluídas.

Meu CPF está irregular. Minha família estará impedida de ingressar?

Sim, o CPF do responsável da família estiver irregular, isso poderá impedir o ingresso ou a continuidade no programa. A regularização do CPF junto à Receita Federal é essencial.

Quantas famílias serão beneficiadas em cada estado do Brasil?

Distribuição pelos estados brasileiros — Foto: Reprodução





Como será realizado o cadastramento das revendas?

As revendas que quiserem participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal e cumprir requisitos de identidade visual padronizada, além de estarem aptas para operar com o vale eletrônico.

Como os pontos de revenda receberão o dinheiro do governo?

A revenda vai entregar o botijão gratuitamente ao beneficiário e será ressarcida pela Caixa Econômica Federal pelo valor do preço de referência do GLP no estado de domicílio da família.

Como identificar uma revenda que participa do programa?

O Gás do Povo prevê que a revenda que desejar participar do programa deverá obedecer a regras de identidade visual em portarias, botijões, veículos de transporte e materiais de comunicação.

Além disso, o aplicativo do beneficiário mostrará a lista atualizada das revendas credenciadas.

E se no município não houver revendas credenciadas?

Distribuidores de GLP com participação igual ou superior a 10% no estado deverão garantir a oferta do benefício em municípios sem revendas credenciadas, conforme regulamentação. Importante: caso não haja revendas no município (cadastradas ou não no programa), o beneficiário deverá ir até o município mais próximo, onde haja revenda credenciada.

Como o programa será financiado?

O Gás do Povo será financiado integralmente com recursos orçamentários públicos. Para 2025, R$ 3,57 bilhões serão destinados para esse fim. Em 2026, está prevista uma necessidade orçamentária de R$ 5,1 bilhões, que garantirão o atendimento a 15,5 milhões de famílias.

Como o beneficiário poderá tirar dúvidas sobre o programa?

O beneficiário poderá ligar para o telefone 121. O serviço estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Também será possível entrar em contato pelo canal FalaBR, do Governo Federal.

Veja também