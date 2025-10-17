A- A+

NOVO VALE-GÁS Gás do Povo: governo vai definir preços de referência. Pernambuco tem o menor do Brasil; confira Valores devem ser atualizados a cada dois meses, e publicados em site do Ministério de Minas e Energia

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma portaria para definir os preços de referência de cada estado para o novo vale-gás, do programa “Gás do Povo”.

Os valores, que valem até dezembro de 2025, variam entre R$ 122,12, no Acre, e R$ 89,67, em Pernambuco.

O novo programa lançado pelo governo vai fornecer às famílias beneficiárias um voucher exclusivo para a compra de gás em pontos de revenda credenciados. Os primeiros vouchers devem ser emitidos entre novembro e dezembro.

O texto preparado pelo Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia define que os preços de referência de cada estado devem considerar:

custo de aquisição do gás liquefeito de petróleo no fornecimento primário pelos distribuidores;

valor dos tributos federais;

valor dos tributos estaduais.

Os valores devem ser atualizados a cada dois meses, e publicados em site do Ministério de Minas e Energia.

O governo prevê que o novo benefício deve atingir 15,5 milhões de famílias de baixa renda (o equivalente a 50 milhões de pessoas) com a compra de botijões de 13kg. A principal diferença para atual é o recebimento do voucher, em vez de um valor, hoje de R$ 108, cada dois meses, que pode ser usado para outras finalidades.

A retirada do botijão deve ser feita pelo beneficiário responsável pela família inscrita no CadÚnica em uma revendedora de GLP credenciada pelo governo.

Para efetuar a retirada será necessário apresentar um documento que comprove a inscrição no Cadastro Único, como cartão bancário do Programa Bolsa Família ou cantão bancário da Caixa Econômica Federal, nos termos estabelecidos em contrato da União com a Caixa Econômica Federal.

Veja o preço de cada estado:

O número de benefícios a ser recebido no ano varia de acordo com o tamanho da famíla:

família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano. Validade de três meses, cada vale.

família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano. Validade de dois meses, cada vale.

