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assistência social Gás do Povo registra 1,14 milhão de famílias beneficiárias em Pernambuco após um ano de operação Em escala nacional, programa atende cerca de 15 milhões de famílias

Após um ano de operação, o programa federal Gás do Povo registrou um total de 1,14 milhão de famílias beneficiadas pela recarga gratuita de um botijão de gás de 13 quilos em Pernambuco. O valor também representa mais de 3,4 milhões de pessoas atendidas no estado por meio da rede formada por 911 revendas credenciadas e 62 planos alternativos de atendimento.

Com investimento acumulado de R$ 5,5 bilhões, o programa do governo Federal triplicou o público atendido pelo antigo Auxílio Gás, que contemplava aproximadamente 5 milhões de famílias. Atualmente, cerca de 15 milhões de famílias são beneficiárias em escala nacional.

Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontavam que cerca de 12 milhões de domicílios ainda utilizavam lenha e gás de forma combinada para preparar alimentos, dos quais aproximadamente 5 milhões eram de baixa renda.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os dados evidenciaram a necessidade de uma solução capaz de garantir o acesso contínuo ao gás de cozinha, proteger a saúde das famílias e reduzir os efeitos da pobreza energética.

"Em menos de um ano, transformamos esse compromisso em realidade, chegando a todos os municípios do país. Esse resultado mostra a força de uma política pública construída com planejamento, diálogo e responsabilidade social", destacou Alexandre Silveira.

O balanço do programa aponta uma rede de 27.104 revendas credenciadas, conforme dados de outubro deste ano. Desde julho, todos os municípios brasileiros contam com pelo menos uma revenda credenciada ou um plano alternativo de atendimento.

Para a secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas, Analucia Alonso, responsável pelo Programa Gás do Povo, a expansão representa um avanço na garantia de condições básicas de vida para a população mais vulnerável.

“Estamos garantindo que milhões de famílias tenham acesso a um item essencial para preparar seus alimentos, sem precisar comprometer uma parte importante da renda com a compra do gás. O Gás do Povo é uma política de proteção social que chega a todo o Brasil e faz diferença na vida de quem mais precisa”, ressaltou Analucia.

Executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME), o programa registrou uma taxa de utilização de 79,13% dos vales com validade em novembro deste ano.

Proteção social

Além de ampliar o acesso ao gás de cozinha, o programa integra um conjunto de políticas públicas voltadas ao combate à fome e à redução da pobreza. Ao aliviar as despesas domésticas, a iniciativa permite que as famílias destinem mais recursos à alimentação e a outras necessidades essenciais.

Segundo Analucia Alonso, o combate à pobreza exige uma atuação integrada. “O Bolsa Família garante renda, o Gás do Povo reduz uma despesa essencial e outras políticas ampliam o acesso à alimentação, aos serviços públicos e às oportunidades de trabalho”, exemplificou.

As mulheres são a maioria das responsáveis pelas famílias beneficiárias do programa, que também busca enfrentar a pobreza energética, ampliando o acesso a combustíveis adequados para o preparo dos alimentos e incentivando a substituição da lenha por gás de cozinha.

Perspectivas

Entre as prioridades do Gás do Povo para 2027 está a inclusão de 1,4 mil cozinhas solidárias, que oferecem refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme a previsão de ampliação do atendimento estabelecida pela Lei nº 15.348/2026.

Também estão previstas a ampliação da rede de revendas credenciadas e a melhoria dos planos alternativos de atendimento, especialmente em áreas remotas ou de difícil acesso.



*Com informações da Secretaria de Comunicação Social do governo Federal

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