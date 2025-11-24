Gás do Povo: veja em quais capitais já está liberado o vale-recarga do programa do governo
Primeira etapa de distribuição do benefício tem início nesta segunda-feira. Para famílias da cidade do Rio de Janeiro, benefício estará disponível a partir de janeiro de 2026
A partir de janeiro de 2026, o vale-recarga do Programa Gás do Povo começará a ser liberado para famílias da cidade do Rio de Janeiro, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Nesta segunda-feira, dia 24, terá início a primeira etapa de distribuição do benefício, que contemplará cerca de um milhão de famílias em dez capitais do país.
Nesta primeira etapa, o vale-recarga estará disponível nas seguintes capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.
Segundo o MDS, o Gás para Todos está sendo implementado de forma piloto e escalonada:
“Em 2025, o Programa foi limitado a 1 milhão de famílias, justamente para permitir um início seguro, monitorado e tecnicamente adequado antes da ampliação nacional. O piloto começa pelas capitais e está dividido em duas etapas: a primeira inicia em novembro e a segunda, em janeiro de 2026, incluindo o município do Rio de Janeiro”, disse o MDS em nota.
Leia também
• Governo federal começa em MG eventos com entrega de botijões para marcar início do Gás do Povo
• Lula sugere serviços da Petrobras para a perfuração de gás natural em Moçambique
• Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir desta segunda-feira (24)
O ministério informou ainda que o cronograma previsto está sendo cumprido sem atrasos e reafirmou que o programa atenderá a todo o país a partir de março de 2026.
O programa
O Gás do Povo é a nova política pública do governo federal para ampliar o acesso ao gás de cozinha no país. O programa vai substituir gradualmente o Auxílio Gás.
O programa vai oferecer gratuidade na recarga do botijão de 13kg em revendas credenciadas. A meta é beneficiar até 15 milhões de famílias até março de 2026 — cerca de 50 milhões de pessoas.
Como vai funcionar a retirada do gás
A recarga será feita diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio de validação eletrônica. O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando:
Cartão com chip do Bolsa Família + senha
Cartão de débito de conta da Caixa + senha
CPF e código de validação enviado ao celular cadastrado
Quem terá direito ao benefício
Os contemplados pelo programa Gás do Povo são selecionados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Entre os critérios estão:
Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
Renda per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 759)
Cadastro atualizado há, pelo menos, 24 meses
Prioridade para famílias que já recebem o Bolsa Família
Como consultar se você tem direito
Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:
Aplicativo Meu Social
Portal Cidadão Caixa
Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207
Canais de atendimento para dúvidas:
Telefone 121
FalaBR
SAC da Caixa: 0800-726-0101
.