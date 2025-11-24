A- A+

BRASIL Gás do Povo: veja em quais capitais já está liberado o vale-recarga do programa do governo Primeira etapa de distribuição do benefício tem início nesta segunda-feira. Para famílias da cidade do Rio de Janeiro, benefício estará disponível a partir de janeiro de 2026

A partir de janeiro de 2026, o vale-recarga do Programa Gás do Povo começará a ser liberado para famílias da cidade do Rio de Janeiro, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Nesta segunda-feira, dia 24, terá início a primeira etapa de distribuição do benefício, que contemplará cerca de um milhão de famílias em dez capitais do país.

Nesta primeira etapa, o vale-recarga estará disponível nas seguintes capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Segundo o MDS, o Gás para Todos está sendo implementado de forma piloto e escalonada:

“Em 2025, o Programa foi limitado a 1 milhão de famílias, justamente para permitir um início seguro, monitorado e tecnicamente adequado antes da ampliação nacional. O piloto começa pelas capitais e está dividido em duas etapas: a primeira inicia em novembro e a segunda, em janeiro de 2026, incluindo o município do Rio de Janeiro”, disse o MDS em nota.





O ministério informou ainda que o cronograma previsto está sendo cumprido sem atrasos e reafirmou que o programa atenderá a todo o país a partir de março de 2026.

O programa

O Gás do Povo é a nova política pública do governo federal para ampliar o acesso ao gás de cozinha no país. O programa vai substituir gradualmente o Auxílio Gás.

O programa vai oferecer gratuidade na recarga do botijão de 13kg em revendas credenciadas. A meta é beneficiar até 15 milhões de famílias até março de 2026 — cerca de 50 milhões de pessoas.

Como vai funcionar a retirada do gás

A recarga será feita diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio de validação eletrônica. O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando:

Cartão com chip do Bolsa Família + senha

Cartão de débito de conta da Caixa + senha

CPF e código de validação enviado ao celular cadastrado

Quem terá direito ao benefício

Os contemplados pelo programa Gás do Povo são selecionados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Entre os critérios estão:

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Renda per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 759)

Cadastro atualizado há, pelo menos, 24 meses

Prioridade para famílias que já recebem o Bolsa Família

Como consultar se você tem direito

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social

Portal Cidadão Caixa

Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207

Canais de atendimento para dúvidas:

Telefone 121

FalaBR

SAC da Caixa: 0800-726-0101

.

