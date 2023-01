A- A+

Combustível Gasolina cai nos postos mas segue acima de R$ 5, diz ANP Preço do diesel também registrou recuo nesta semana

O preço da gasolina e do diesel registrou queda nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Segundo a ANP, o preço médio da gasolina, por litro, caiu de R$ 5,12 para R$ 5,04, após duas semanas de alta. É uma queda de 1,56%.

O gasolina mais cara do Brasil é vendida em São Paulo a R$ 6,99 por litro, segundo a ANP.

Já o preço médio do litro do diesel recuou de R$ 6,41 para R$ 6,36 nesta semana. É uma retração de 0,78%.

Na semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu a instauração de inquérito para apurar possíveis irregularidades na alta de preços dos combustíveis no país este ano.

Em outra frente, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, notificou sete entidades ligadas ao setor de combustíveis em Rio, São Paulo e Paraná, após relatos sobre aumento de preços da gasolina serem compartilhados em redes sociais e noticiados pela imprensa.

Veja também

Dívidas Decisão que suspende cobranças da Americanas evidencia temor de calote por bancos como o BTG