A- A+

Combustível Gasolina cai pela segunda semana seguida nos postos e fica abaixo dos R$ 5 por litro,diz ANP Preço do diesel também apontou recuo, segundo pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP)

O preço da gasolina e do diesel registrou queda nos postos de combustíveis na semana passada, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A gasolina teve recuo pela segunda semana seguida. O preço médio de litro passou de R$ 5,04 para R$ 4,98 (entre os dias 15 e 21 de janeiro). É a primeira vez no ano que o valor fica abaixo dos R$ 5, diz ANP. Foi uma queda de 1,19%.

Já o diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,32. É um recuo de 0,62%.

Preços em baixa no Brasil

Nesta segunda-feira (23), os preços da gasolina e do diesel comercializados pela Petrobras atingiram nesta segunda-feira o patamar mais baixo em relação ao mercado internacional neste ano. Dados da Abicom, associação que reúne as importadoras, indicam que o valor da gasolina vendida pela Petrobras está 14% (R$ 0,49) abaixo do comercializado no exterior. O mesmo ocorre com o diesel, cujo litro está 7% (R$ 0,34) abaixo da paridade internacional.

Segundo Sergio Araujo, presidente da Abicom, os valores abaixo da cotação internacional dificultam o avanço das importações, que representam cerca de um terço do mercado. Além disso, Araujo lembra que a Petrobras está há 45 dias sem alterar seus preços nas refinarias. No dia 7 de dezembro, a estatal reduziu o valor da gasolina nas refinarias de R$ 3,28 para R$ 3,08. No mesmo dia, o preço do diesel passou de R$ 4,89 para R$ 4,49.

Desde o dia 17 de janeiro, o preço do Brent vem subindo no exterior. Nesta segunda, a cotação está em US$ 88,25, uma alta de 0,71%, no maior patamar do ano.

No início do ano, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu a instauração de inquérito para apurar possíveis irregularidades na alta de preços dos combustíveis no país este ano.

Veja também

Relações exteriores Haddad afirma que vai estudar mecanismos para ampliar comércio entre Brasil e Argentina