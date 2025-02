A- A+

combustíveis Gasolina e diesel voltam a subir nos postos, atingindo maior preço do governo Lula No acumulado do atual mandato do petista, o preço médio da gasolina acumula uma alta de 28,42%

Os preços da gasolina e do diesel voltaram a subir nos postos, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para a semana entre os dias 9 e 15 deste mês, o valor médio da gasolina na bomba chegou a R$ 6,37, maior que os R$ 6,35 da semana anterior.

No caso do diesel, o preço médio chegou a R$ 6,39, acima dos R$ 6,38 da semana passada.

Gasolina e diesel estão com seus preços no maior patamar desde o início do governo Lula.

Desde a semana do dia 19 de janeiro, a gasolina vem atingindo recordes de preço desde o início do governo. Na semana de 19 de janeiro, o valor médio foi de R$ 6,19, o maior até então. Em 2024, o preço da gasolina havia atingido o máximo de R$ 6,15.

Assim, no acumulado do governo Lula, o preço médio da gasolina passou de R$ 4,96, na última semana de 2022, para R$ 6,37, nesta semana, acumulando uma alta de 28,42%.

No caso do diesel, o aumento chega a 42,3%, passando de R$ 4,49 para os atuais R$ 6,39, segundo dados da ANP.

Em fevereiro, os preços da gasolina e do diesel tiveram aumento do ICMS em todo o Brasil. O imposto estadual da gasolina passou de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro a partir do dia 1 deste mês.

No caso do diesel, o ICMS subiu R$ 0,06, passando de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro. Além disso, a Petrobras aumentou no último sábado o preço do diesel para as distribuidoras.

O valor por litro passou a ser de R$ 3,72, em alta de mais de 6%. Foi o primeiro reajuste da estatal no combustível desde 2023.

