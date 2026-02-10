Ter, 10 de Fevereiro

BRASIL

Gasolina puxa alta e inflação sobe 0,33% em janeiro, aponta IBGE

Resultado veio em linha com o esperado pelo mercado. Bandeira verde na conta de luz aliviou índice mensal

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,18%Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,18% - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Os preços ao consumidor repetiram a variação de dezembro e subiram 0,33% em janeiro, apontam os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. O avanço foi puxado pela alta dos combustíveis, especialmente a gasolina, que encareceu, em média, 2% no mês. Por outro lado, a mudança da bandeira tarifária de amarela para verde nas contas de luz ajudou a conter a inflação.

Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,44% - abaixo do teto da meta de inflação, estabelecida em 3% pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

 

O resultado veio praticamente em linha com o esperado pelos analistas, que estimavam alta de 0,32% no mês e alta de 4,43% em 12 meses, segundo mediana das projeções compiladas pela Bloomberg.

Balizador dos juros
Os números da inflação oficial do país são acompanhados de perto pelo Banco Central, especialmente as medidas de serviços subjacentes - segmentos mais ligados à mão de obra e à pujança da economia. Essa métrica pode influenciar as apostas dos analistas sobre o tamanho do corte de juros que deverá ser feito pela autoridade monetária em março, durante as reuniões dos dias 17 e 18 de março.

