A- A+

TECNOLOGIA Gasolina Sintética: conheça a nova aposta da Porsche para zerar a emissão de CO2 no planeta Completamente neutra em carbono, ela tem as mesmas propriedades do combustível fóssil, mas é adquirida através da eletrólise

A busca pela neutralidade climática até o ano de 2050 fez com que os países da União Europeia (UE) entrassem num acordo de emissão zero de automóveis a partir de 2035.



A princípio, a ideia seria a produção e comercialização exclusiva de veículos elétricos no continente. É neste cenário que a Porsche aposta em uma nova tecnologia para manutenção dos motores a combustão.

A gasolina sintética — também conhecida como eFuel — é um combustível feito a partir de água e dióxido de carbono.



O processo de fabricação utiliza energia solar e eólica e promove uma operação quase neutra na emissão de CO2 dos motores a gasolina, que não precisam de adaptação. Em parceria com a Siemens Energy, HIF Global e outras empresas, a Porsche está desenvolvendo a nova tecnologia em solo latino americano.

A produção está localizada na usina Haru Oni, localizada em Punta Arenas, no Chile, e foi inaugurada em 2022. Segundo os montadores, a região é ideal para a produção do eFuel, por conta dos ventos fortes que duram quase o ano todo, permitindo assim, o bom funcionamento da usina.

A Porsche já investiu R$ 386 milhões na parceria, valor que garante 12,5% de participação na usina, que também possui unidades nos Estados Unidos e na Austrália. Além disso, também aponta uma preocupação da marca em apresentar soluções sustentáveis para o futuro próximo das suas linhas de produção em todo o mundo.





Em anúncio oficial feito pela Porsche, a marca afirma que num primeiro momento o combustível é restrito ao Chile, mas a ideia é que o eFuel seja comercializado em até dois anos. O preço do litro ainda não foi divulgado, mas acredita-se que seja similar ao praticado com a gasolina premium, já utilizada no Brasil para abastecer carros de alto padrão, como o 911.

Aliás, este modelo com motor 3.0 boxer biturbo de seis cilindros e 385 cavalos de potência já foi testado no estado de São Paulo com o eFuel e demonstrou resultados satisfatórios ao fabricante. Em um trajeto de cerca de 50 km, variando entre trânsito intenso e pesado, o veículo apresentou um consumo médio de 10 km por litro.

Segundo a marca, o objetivo é produzir 550 milhões de litros de eFuel anualmente, a partir de 2027. Segundo a Porsche, com cerca de 1,3 bilhões de carros a combustão no mundo, este produto possui grande potencial de mercado. Fora isso, os alemães também afirmam que seu custo de produção é inferior ao do combustível fóssil, portanto, é lucrativo para o meio ambiente e para o mercado.

Veja também

ENEM DOS CONCURSOS Local de prova do concurso unificado será divulgado nesta quinta-feira (25), às 10h