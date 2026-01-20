A- A+

COMBUSTÍVEIS Gasolina sobe 1,6% e diesel S-10 tem alta de 0,53% na 2ª semana de janeiro, diz pesquisa Em 1º de janeiro, a alíquota específica do ICMS da gasolina foi reajustada para R$ 1,57 por litro

A gasolina abriu 2026 em alta de 1,6%, passando de R$ 6,31 para R$ 6,41 o litro, na comparação entre a última semana de dezembro e a segunda semana de janeiro, segundo o Monitor de Preço de Combustível, um estudo mensal elaborado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)

O movimento reflete principalmente os reajustes do ICMS no início do ano e marcou um avanço disseminado nos preços dos combustíveis no País.

Em 1º de janeiro, a alíquota específica do ICMS da gasolina foi reajustada para R$ 1,57 por litro, um aumento de 6,8%, enquanto o diesel teve elevação nas alíquotas de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litro, um avanço de 4,4%, segundo a Veloe.

De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Norte liderou o preço da gasolina, com alta de 9,9% (+R$ 0,59), seguido por Amapá, que registrou avanço de 4,3% (+R$ 0,26), e Santa Catarina, com elevação de 3% (+R$ 0,19), na comparação entre as semanas analisadas.

O preço médio do diesel S-10 subiu R$ 0,03 no período (+0,53%). Os maiores aumentos foram registrados no Rio Grande do Norte, com alta de 5,8% (+R$ 0,35), seguido por Amapá, com 5,2% (+R$ 0,34), e Roraima, com 3,3% (+R$ 0,22).

O etanol - que não teve reajuste de ICMS -, também registrou aumento no valor final ao consumidor por motivos sazonais, de 2% na média nacional (+R$ 0,09). O Rio Grande do Norte é o estado com maior elevação, de 18,7% (+R$ 0,86) por litro, seguido por Pernambuco, com alta de 8,5% (+R$ 0,39), e Tocantins, com avanço de 6,6% (+R$ 0,33).



