Gasolina sobe 3,93% na semana seguinte à retomada dos impostos sobre combustíveis

A- A+

Na semana seguinte ao retorno dos impostos federais sobre os combustíveis, o preço da gasolina na bomba aumentou 3,93%, enquanto o do etanol subiu 2,37%. Levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra também que o valor cobrado pelo litro da gasolina subiu de R$ 5,08 para R$ 5,28 entre 26 de fevereiro e 4 de março. O maior valor registrado no período foi de R$ 6,99. O etanol, por outro lado, subiu de R$ 3,79 para R$ 3,88, chegando a custar R$ 6,96 em alguns lugares.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — em apoio ao parecer do ministro da Fazenda, Fernando Haddad — retomou parcialmente os impostos sobre os combustíveis. Na quarta, a gasolina foi reonerada em R$ 0,47 e o etanol, em R$ 0,02.

Impostos estavam zerados desde o final de 2022

Os tributos federais foram zerados por Jair Bolsonaro no final do ano passado, como parte de um pacote de benesses para melhorar sua popularidade antes da disputa eleitoral. A isenção de PIS/Cofins e Cide terminou em 31 de dezembro de 2022, mas, ao assumir a Presidência, Lula renovou a medida por dois meses.

A recomposição parcial dos impostos deve ter algum impacto na inflação de março, apesar dos esforços da equipe econômica em atenuar a reoneração.

Antes da isenção, a gasolina pagava R$ 0,69 de tributos federais. Agora, pagará R$ 0,47. No caso do etanol, a cobrança era de R$ 0,24 por litro. Agora será de R$ 0,02.

Veja também

Brasil Reforma tributária: prefeitos de capitais querem participar de debate