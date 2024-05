Gasolina, tomate, cebola, plano de saúde e mamão pressionam IPCA

A alta de 1,50% na gasolina exerceu a maior pressão sobre a inflação de abril, uma contribuição de 0,08 ponto porcentual (p p.) para a taxa de 0,38% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Figuraram ainda no ranking de maiores pressões sobre o IPCA de março o tomate (0,04 ponto porcentual), cebola (0,03 p.p.), plano de saúde (0,03 p.p.) e mamão (0,03 p.p.).

Na direção oposta, os principais alívios partiram da passagem aérea (-0,08 p.p.), energia elétrica residencial (-0,02 p.p.) e arroz (-0,02 p.p.).