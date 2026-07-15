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ETANOL

Gasolina vai ficar mais barata com aumento da mistura do etanol? Entenda

Governo aprovou aumento da mistura do biocombustível na gasolina de 30% para 32% e já estuda chegar a 35%

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Governo aprova aumento da mistura do etanol na gasolina para 32%Governo aprova aumento da mistura do etanol na gasolina para 32% - Foto: José Cruz / Agência Brasil

A gasolina que abastece os carros brasileiros nos postos de combustíveis terá mais etanol na composição. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou na terça-feira (14) o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. E o governo já estuda aumentar ainda mais os percentuais do etanol na mistura, chegando a 35%.

Diante da alta da cotação internacional do petróleo, o objetivo principal é reduzir a necessidade de importação de gasolina, mas essa medida será mesmo capaz de reduzir o preço do combustível?

A medida entra em vigor no dia 1º de agosto, quando será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, pelo mesmo período.

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Com isso, a cada litro de gasolina comprada na bomba, 32% serão compostos por etanol. Para o consumidor, a mudança é automática. O combustível é misturado pelas empresas revendedoras.

O Conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que disse a jornalistas após a reunião que a mistura pode baratear o litro da gasolina em aproximadamente R$ 0,03.

Executivos que atuam no setor ouvidos pelo jornal O Globo estimam que a queda do preço na bomba pode ser da ordem de 2%, mas talvez o consumidor não sinta de fato o efeito no bolso em razão da diferença de rendimento entre os produtos.

Como o etanol tem menor densidade energética, o motorista poderá ter um gasto maior para percorrer a mesma distância. Ou seja, consumirá um pouco mais de combustível para fazer o mesmo percurso.

— Neste momento, o preço pode cair um pouco na bomba. Mas, com o aumento da mistura, o consumo do carro também aumenta. No fim do dia, o motorista pode não perceber uma queda relevante no gasto com combustível, porque vai consumir mais. A lógica do governo ao aumentar a participação do etanol está correta, mas o erro é subsidiar o combustível fóssil e, ao mesmo tempo, aumentar a mistura. Os preços do etanol são livres, os da gasolina, não — afirma Pedro Rodrigues, sócio da consultoria CBIE.

A medida faz parte da estratégia do governo para reduzir a dependência de combustíveis importados e minimizar efeitos da guerra do Oriente Médio, que elevou o preço do barril de petróleo no mercado internacional.

“Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira”, diz nota do governo.

O Brasil importa hoje cerca de 15% da gasolina que consome. Por isso, ao elevar a mistura, o consumo de etanol aumenta e o da gasolina pura diminui. Dessa forma, haveria menos dependência do combustível importado.

Cálculos do Ministério de Minas e Energia apontam que a mudança pode evitar a entrada de cerca de 450 milhões de litros de gasolina no Brasil. Segundo Silveira, a ampliação da mistura pode levar o país a zerar as importações de gasolina, colocando o Brasil em condição de autossuficiência no abastecimento.

Subsídio a combustíveis
A medida também ocorre em meio à discussão de um projeto de lei para subsidiar combustíveis e da subvenção à gasolina. A bancada do agro temia que essa subvenção retirasse a atratividade do etanol. Por isso, pedia a mudança

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), por sua vez, afirma que a aprovação da ampliação da mistura obrigatória com gasolina vai elevar a demanda por etanol anidro em 1 bilhão de litros por ano. Hoje, o consumo gira em torno de 12,5 bilhões de litros anualmente.

O setor afirma já possuir condições de atender a essa expansão. Apenas nesta safra, o crescimento previsto da produção pode atingir 4 bilhões de litros, com a entrada em operação de novas unidades de etanol de milho e a expansão da oferta nas usinas de cana-de-açúcar.

O aumento da mistura do etanol já havia sido anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda dependia da aprovação formal do CNPE. A reunião foi inicialmente marcada para 7 de maio e aconteceu na manhã de ontem após quatro adiamentos.

Estudo para levar a 35%
No ano passado, o governo já havia aprovado o aumento da mistura do etanol na gasolina de 27,5% para 30%. Segundo o MME, a elevação para 32% foi subsidiada por testes, que não teriam apresentado impactos relevantes no funcionamento dos veículos, “inclusive aqueles equipados com motores não flex”.

Além disso, o MME afirma que segue com estudos para aumentar ainda mais os percentuais do etanol na mistura, chegando a 35%.

“Paralelamente à implementação da medida, seguem em andamento, no âmbito do Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro, estudos para avaliação de misturas com percentuais superiores de etanol, incluindo o E35 (35%). Os ensaios têm como foco a análise da durabilidade de componentes e dos efeitos da utilização do combustível em longo prazo”.

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