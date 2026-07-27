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Gasparino renuncia à vice-presidência do conselho da Vale após suspeita de vazamento de informação
Carta foi entregue à mineradora cinco dias após empresa ter afirmado que convocaria uma assembleia extraordinária para votar a destituição do vice-presidente
Gasparino renuncia à vice-presidência do conselho da Vale após suspeita de vazamento de informação - Foto: Tiago Queiroz/Estadão
A Vale informou nesta segunda-feira (27) que o vice-presidente do seu Conselho de Administração renunciou ao cargo. Ele deixará o colegiado em 1º de agosto. A carta de renúncia foi enviada à empresa cinco dias após a mineradora ter afirmado que convocaria uma assembleia extraordinária para votar a destituição de Gasparino, sob alegação de que ele teria vazado informações confidenciais da companhia.