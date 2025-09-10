A- A+

IPCA Gasto com Habitação cai 0,90% em agosto no IPCA, menor resultado desde o Plano Real, diz IBGE O resultado levou a uma contribuição de -0,14 ponto porcentual para a taxa de -0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,91% em julho para um recuo de 0,90% em agosto, menor resultado para o mês da série histórica iniciada na implementação do Plano Real. O resultado levou a uma contribuição de -0,14 ponto porcentual para a taxa de -0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica residencial recuou 4,21% em agosto, subitem de maior alívio individual no IPCA do mês, uma contribuição de -0,17 ponto porcentual. A redução foi decorrente da incorporação do Bônus de Itaipu, "creditado nas faturas emitidas no mês de agosto".

O IBGE lembra que em agosto esteve em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 à conta e luz a cada 100 Kwh consumidos. Houve ainda reajustes nas tarifas nas seguintes regiões: 18,62% em São Luís a partir de 28 de agosto; 15,32% em Vitória em 7 de agosto; 4,25% em Belém desde 07 de agosto; e 13,97% em uma das concessionárias em São Paulo em 4 de julho.

Ainda em Habitação, a taxa de água e esgoto subiu 0,24%, devido a reajustes de 4,81% em Vitória em 1º de agosto e de 4,97% em Salvador em 18 de julho.

O gás encanado aumentou 0,37%, com reajuste de 6,41% nas tarifas em Curitiba em 1º de agosto e redução média de 1,22% nas tarifas no Rio de Janeiro em 1º de agosto.



