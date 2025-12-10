Gasto com Habitação sobe 0,52% em novembro no IPCA ante recuo de 0,30% em outubro

A- A+

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um recuo de 0,30% em outubro para uma alta de 0,52% em novembro, uma contribuição de 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica residencial aumentou 1,27% em novembro, um impacto individual de 0,05 ponto porcentual no IPCA do mês. A bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona uma cobrança de R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos, manteve-se a mesma vigente no mês anterior.

O aumento na energia foi decorrente de reajustes de 19,56% em Goiânia a partir de 22 de outubro; de 11,21% em Brasília desde 22 de outubro; de 16,05% em uma das concessionárias em São Paulo a partir de 23 de outubro; e de 21,95% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 22 de novembro.

A energia elétrica residencial acumulou uma alta de 15,08% no ano, principal impacto no IPCA do período, uma contribuição de 0,58 ponto porcentual. Nos últimos 12 meses, o subitem subiu 11,41%, impacto de 0,46 ponto porcentual.

Ainda em Habitação, as tarifas de água e esgoto subiram 0,29%, e o gás encanado recuou 0,01%.



