Qua, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta30/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Banco Central

Gasto com juros do setor público soma R$ 105,934 bi em agosto, revela BC

Governos regionais gastaram R$ 2,564 bilhões, e as empresas estatais, R$ 489 milhões

Reportar Erro
Gasto com juros do setor público soma R$ 105,934 bi em agosto, revela BCGasto com juros do setor público soma R$ 105,934 bi em agosto, revela BC - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 105,934 bilhões com juros em agosto, após uma despesa líquida de R$ 98,963 bilhões em julho, informou o Banco Central.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 102,881 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 2,564 bilhões, e as empresas estatais, R$ 489 milhões.

Leia também

• Déficit nominal do setor público soma R$ 115,946 bi em agosto, aponta BC

• IPP sobe 0,36% em agosto, ante queda de 0,83% em julho, revela IBGE

• Condic aprova 45 projetos que vão injetar R$ 634,1 milhões na economia de Pernambuco

De janeiro a agosto, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 774,550 bilhões, ou 8,62% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto somou R$ 1,182 trilhão, ou 8,86% do PIB.

Em 2025, o resultado do setor público com juros nominais foi negativo em R$ 1,008 trilhão. Foi a primeira vez que as despesas líquidas com juros superaram a marca de R$ 1 trilhão no acumulado em 12 meses em toda a série histórica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter