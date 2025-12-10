Gasto com Transportes avança 0,22% em novembro ante alta de 0,11% em outubro no IPCA
O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o IPCA
Os preços do grupo Transportes subiram 0,22% em novembro, após alta de 0,11% em outubro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,18% no mês.
Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,32% em novembro, após avanço de 0,32% no mês anterior.
A gasolina caiu 0,42%, após ter registrado alta de 0,29% em outubro, enquanto o etanol avançou 0,39% nesta leitura, após alta de 0,85% na última.
Segundo o IBGE, a variação de 0,22% do grupo Transportes refletiu principalmente a alta de 11,90% no subitem passagem aérea, principal impacto individual (de 0,07 ponto porcentual) no resultado de novembro.