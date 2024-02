A- A+

turismo Gasto de turistas no Brasil é o maior desde 1995 O mais próximo desse patamar foi o ano de 2014, quando os turistas gastaram US$ 6,84 bilhões em ano da Copa do Mundo

O primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva registrou recorde nos gastos de estrangeiros no Brasil, conforme dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira. Na conta de viagens, pessoas de diferentes nacionalidades gastaram US$ 6,9 bilhões no país, o maior valor desde 1995, quando a séria história do BC foi iniciada.

O mais próximo desse patamar foi o ano de 2014, quando os turistas gastaram US$ 6,84 bilhões, durante a Copa do Mundo. Em 2022, os estrangeiros injetaram US$ 4,9 bilhões em despesas com viagens.

Para elevar o número de visitantes estrangeiros no Brasil, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) diz que tem focado na ampliação da conectividade aérea internacional.

O blog do Ancelmo Gois, do GLOBO, mostrou que a Agência fará evento no Galeão para celebrar gasto recorde de turistas estrangeiros no Brasil.

O recorte pode não se repetir em 2024. Nesse ano, passa a vigorar a exigência de visto para turistas provenientes do Canadá, Austrália e Estados Unidos (EUA), ao entrarem no Brasil.

