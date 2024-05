Gastos de brasileiros com cartão no exterior crescem 33,3% no 1º trimestre, mostra Abecs

A- A+

Os gastos de brasileiros com cartões no exterior cresceram no primeiro trimestre de 2024, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

As movimentações realizadas através das modalidades crédito, débito e pré-pago somaram R$ 18,9 bilhões, um aumento de 33,3% comparado ao mesmo período do ano anterior.

As férias escolares, que ocorrem durante o primeiro trimestre do ano, podem ter contribuído para esses resultados, de acordo com a Abecs.

Entre os locais onde ocorreram as transações, países da Europa e os Estados Unidos se sobressaíram, somando R$ 7,7 bilhões cada, uma alta de 20,9% e 26%, respectivamente, comparado ao primeiro trimestre de 2023.

Países das Américas, desconsiderando os EUA, aparecem logo em seguida com um crescimento de 45,6% no período, somando R$ 2,2 bilhões em transações. O resultado ampliou em 2% a participação da região no total de gastos no exterior, passando de 10% para 12%.

Já localidades da Ásia, Oceania e África também apresentaram avanço das despesas de brasileiros por meio de seus cartões. No continente asiático foram registrados R$ 994,6 milhões, alta de 48,5% nas transações. O movimento foi seguido por Oceania que avançou 37,7% chegando a R$ 200,1 milhões e África com R$ 135,2 milhões, aumento de 51,9%.

