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combustíveis Gastos de empresas com abastecimento sobem 22,2% no primeiro semestre de 2026 Pesquisa da MaxiFrota aponta avanço de 12,5% no gasto médio por transação e de 8,7% no número de abastecimentos no período

Os gastos das empresas com abastecimento cresceram 22,2% no primeiro semestre de 2026, segundo pesquisa nacional da MaxiFrota. No mesmo período, o gasto médio por transação aumentou 12,5%, enquanto o número de abastecimentos avançou 8,7%.

O levantamento ouviu 1.300 empresas de diferentes portes e níveis de maturidade na gestão de frotas. O estudo incluiu desde operações que utilizam ferramentas tecnológicas para acompanhar o abastecimento até companhias que ainda dependem de processos menos estruturados.

De acordo com a MaxiFrota, a adoção de uma gestão estruturada pode representar uma economia potencial de até 20% nos gastos com abastecimento, principalmente em operações com menor nível de maturidade. A redução pode ocorrer a partir do uso de controles para identificar desperdícios, irregularidades e comportamentos fora do padrão, além de proporcionar maior previsibilidade das despesas.

A empresa ressalta que o resultado pode variar de acordo com as características de cada operação e com a atuação do gestor. Entre os fatores que pressionaram os gastos no primeiro semestre, a volatilidade dos preços dos combustíveis aparece como o principal.

O resultado também foi influenciado pelo perfil de consumo das empresas, que varia conforme o tipo de frota, o volume abastecido e a intensidade de utilização dos veículos. Nesse cenário, a ausência de tecnologias de gestão e controles estruturados pode dificultar o acompanhamento do consumo e a identificação de desperdícios, desvios e abastecimentos fora do padrão.

Para Paulo Guimarães, CEO da MaxiFrota, como as empresas têm pouca capacidade de interferir diretamente nos preços dos combustíveis, o principal espaço para reduzir gastos está dentro da própria operação, por meio do acompanhamento do consumo, do estabelecimento de regras e da identificação antecipada de comportamentos fora do padrão.

“Não basta descobrir uma inconsistência depois que o abastecimento já foi pago. Quanto mais cedo o gestor identifica um comportamento fora do padrão, maior é sua capacidade de impedir que aquilo se transforme em prejuízo. É nesse ponto que uma gestão mais estruturada pode transformar custos em eficiência”, afirma Guimarães.

Com a alta dos custos operacionais, as empresas têm buscado uma gestão mais integrada das frotas, reunindo dados de abastecimento, manutenção, telemetria, pedágio e outras despesas. Também cresce a procura por plataformas capazes de se adaptar às particularidades e aos diferentes níveis de complexidade de cada operação.

Eficiência

A MaxiFrota utiliza tecnologia própria para permitir que empresas configurem regras de abastecimento de acordo com as características de cada operação. Entre os critérios estão veículo, condutor, horário, tipo de combustível, capacidade do tanque, rota e estrutura hierárquica.

A plataforma também permite o desenvolvimento de novos relatórios, regras e funcionalidades a partir das necessidades identificadas pelas empresas, ampliando a flexibilidade na gestão.

“Cada operação possui desafios próprios. Uma empresa pode precisar controlar rotas e condutores; outra, orçamento, hierarquias ou centros de custo. Por isso, além de robusta, a tecnologia precisa ter flexibilidade para acompanhar essas necessidades. A ferramenta deve se adaptar aos desafios da operação, e não obrigar a operação a se limitar à ferramenta”, explica Guimarães.

A MaxiFrota é uma empresa brasileira especializada em tecnologia para gestão de frotas, com soluções voltadas ao controle de custos e à eficiência operacional. A plataforma integra diferentes áreas da operação, como abastecimento e manutenção, e permite a configuração de regras, relatórios e funcionalidades de acordo com as necessidades de cada frota.

A empresa possui uma rede de mais de 13 mil postos credenciados em todo o país e atende organizações públicas e privadas de diferentes segmentos e portes.



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