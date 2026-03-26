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OTAN Gastos militares dos países da Otan aumentaram 20% em 2025 Apenas três países atingiram a meta de 3,5% no ano passado

Os gastos militares dos 32 países membros da Otan aumentaram 20% em 2025 na comparação com o ano anterior, segundo o relatório anual da Aliança publicado nesta quinta-feira (26).

Em 2025, os aliados “investiram um total de 574 bilhões de dólares (três trilhões de reais) em defesa, o que representa um aumento de 20% em termos reais na comparação com 2024”, afirma o relatório.

Todos os países cumprem o objetivo de destino pelo menos 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) a gastos militares, meta inserido em 2014 para o horizonte de 2024.

Sob pressão do presidente americano Donald Trump, a Otan distribuiu no ano passado uma nova meta: 3,5% de despesa militar até 2035, mais 1,5% dedicado aos gastos relacionados com a segurança, o que representa um total de 5%.

Apenas três países atingiram a meta de 3,5% no ano passado: Polônia, Letônia e Lituânia. O outro país báltico, a Estônia, está muito perto do objetivo, assim como a Noruega.

Todos os países da Otan aumentaram as despesas militares no ano passado, mas três registaram um nível que caiu na proporção prevista a estes gastos em relação ao seu PIB.

Os Estados Unidos passaram de 3,30% em 2024 para 3,19% no ano passado, a República Tcheca de 2,07% para 2,01% e a Hungria de 2,21% para 2,07%.

A França apresenta estabilidade, com 2,05% em 2025, contra 2,04% do ano anterior.

Espanha, Portugal, Canadá e Bélgica alcançaram a meta dos 2%.

O governo de Madri, no entanto, não assumiu o compromisso da meta de 5%, uma decisão muito criticada por Trump, que fez ameaças comerciais.

“Espero que os aliados, na próxima reunião de cúpula da Otan em Ancara (em julho), demonstrem que estão em um caminho claro e confiável rumo aos 5%”, afirma o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na introdução deste relatório.

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