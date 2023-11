Geladeira com comando de voz, ar-condicionado que liga só: já há 9,9 milhões de casas inteligentes

A- A+

Os resultados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, mostram que 9,9 milhões das moradias com internet no Brasil já contavam com algum aparelho “inteligente” em 2022. Lâmpadas que ligam com comando de voz, geladeiras que avisam quando algum alimento está acabando e ventiladores controlados pelo celular são alguns dos produtos que podem funcionar de maneira interativa, ajudando no cotidiano em casa.

Entre as 68,9 milhões de residências que usam internet no Brasil, cerca de 14% deram um passo a mais e atualmente contam com algum desses dispositivos. Em moradias rurais, o percentual foi consideravelmente menor na comparação com domicílios urbanos, sendo 6,1% contra 15,3%.

O menor percentual de uso de aparelhos inteligentes foi registrado no Nordeste, onde apenas aproximadamente 10% dos lares têm algum desses itens, enquanto o maior percentual de uso foi observado no Sul, com 18,2%.

Considerando o Brasil inteiro, o rendimento mensal das moradias “inteligentes” foi mais que o dobro das casas sem esses aparelhos — R$ 3.116 e R$ 1.532, respectivamente.

