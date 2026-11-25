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FIGURINHAS 'Gemidão do Zap' volta a assombrar usuários após WhatsApp estrear figurinhas com áudio Pegadinha clássica dos anos 2010 voltou com força após nova ferramenta do aplicativo de mensagens

Um dos terrores da internet internet dos anos 2010 está de volta. Com a atualização do WhatsApp, que passou a permitir a criação de figurinhas com áudio, o “gemidão do Zap” voltou a assombrar o aplicativo de mensagens da Meta.

O gemidão era uma pegadinha que tinha muita força no final da década passada. Para quem não lembra — e passou ileso: o “gemidão” era um áudio capturado de uma produção pornográfica que registrava um gemido colossal e incontrolável. Ele chegava às pessoas disfarçado de algum outro conteúdo com muito mais apelo, que era acessado por meio de um link.

Durante um período, o gemidão se espalhou pelo app WhatsApp, causando risadas e constrangimento alheio — ele roubou a cena até em programas de TV ao vivo, quando apresentadores incautos foram levados ao clique malicioso. Com o tempo, as pessoas começaram a prestar atenção e o gemidão foi caindo em desuso. Até que a Meta liberou nesta terça (24) o recurso de áudio nas figurinhas, que dispensam links suspeitos para executar o arquivo.

"Eu estava trocando figurinhas com um amigo, quando chegou uma figurinha de uma onça. Não tinha nenhum outro aviso. Eu fiquei assustada porque as figurinhas normalmente têm o áudio do que a pessoa está falando, ou tem alguma musiquinha. Eu nunca tinha caído e foi constrangedor. Meus pais escutaram", disse ao GLOBO a estudante Fernanda Dias, 21.

À reportagem, o estudante Davi Madi, 20, conta que passou por situação parecida:

"Meu primeiro contato com figurinhas com som foi o gemidão do zap. Eu estava de passageiro no carro da minha namorada, quando, em um grupo de amigos, chegou uma figurinha de um cachorro latindo. Minha primeira reação foi de susto. Minha namorada até perdeu um pouco a direção. Não tinha nada pedindo para que e clicasse, só um botão de áudio desligado".

Eles não estão sozinhos. Nas últimas 24 horas, as redes sociais foram tomadas de relatos de vítimas da volta do gemidão. “eu não aguento mais cair no gemidão do zap”, disse um usuário. “cair em gemidao do zap em pleno 2026 acabou com minha moral”, disse outro.

Nem todo mundo, porém, está exposto à volta do gemidão. O recurso ainda não foi disponibilizado para todos os usuários nos smartphones. Para quem já foi contemplado, é preciso ter a versão mais recente do app de mensagens instalado no celular.

Procurada pela reportagem, a Meta não quis comentar a chegada do novo recurso.

Como funcionam as figurinhas com som

Para reproduzir o áudio, o usuário precisa tocar no pequeno símbolo de alto-falante que acompanha a figurinha.

A posição do botão muda conforme a versão do aplicativo: no celular, ele aparece no canto superior esquerdo da imagem; no WhatsApp Web, fica à direita. Já entre as figurinhas armazenadas, as que têm som podem ser reconhecidas pelo desenho de uma onda sonora.

A novidade ainda não tem previsão de chegada a todos os usuários.

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