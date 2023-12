A- A+

LANÇAMENTO Gemini Pro: Google oferece novos recursos de IA generativa para clientes da nuvem Empresa diz que a ferramenta será gratuita no lançamento para seus clientes da nuvem, com alguns limites

O Google, que pertence à gigante de tecnologia Alphabet, anunciou uma lista de recursos atualizados de inteligência artificial (IA) para seus clientes de computação em nuvem, à medida que a gigante da tecnologia tenta alcançar seus rivais na nova corrida tecnológica do Vale do Silício. Entre esses oponentes estão os parceiros Microsoft e OpenAI, criadora do ChatGPT.

Nesta quarta-feira (13), o Google revelou o Gemini Pro para empresas, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos usando seu mais recente modelo de IA, o Gemini, que foi apresentado na semana passada. A ferramenta é um sistema de IA em grande escala treinado em grandes quantidades de dados que pode gerar novos conteúdos com base no que os usuários solicitam.

Gratuito no lançamento

Os clientes do Google Cloud podem usar o Gemini para criar aplicativos como chatbots alimentados por IA, bancos de dados de inventário fáceis de consultar e apresentações de marketing. A empresa também enfatizou que o Gemini Pro será gratuito no lançamento para clientes da nuvem, com alguns limites. Por fim, disse que planeja garantir que sua oferta de IA na nuvem tenha um "preço competitivo".

A empresa disse que os recursos baseados em texto do Gemini Pro são quatro vezes mais baratos para entrada e duas vezes mais baratos para saída do que a última iteração de seu modelo de IA, o PaLM 2, que foi lançado em junho.

O modelo de IA foi desenvolvido para "generalizar e compreender, operar e combinar diferentes tipos de informação, incluindo texto, código, áudio, imagem e vídeo, da mesma forma que os humanos veem, ouvem, leem, escutam e falam sobre diferentes tipos de informação simultaneamente", disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

Embora o Google seja pioneiro em IA generativa, seus produtos ficaram para trás em termos de popularidade. Na semana passada, o Google buscou combater essa narrativa com o lançamento do Gemini, que tem três tamanhos: Ultra, Pro e Nano. A empresa começou a lançar o Nano, a menor versão, que funciona diretamente em dispositivos como o smartphone carro-chefe do Google, o Pixel 8 Pro.

A gigante da tecnologia também lançou uma versão especialmente projetada do Gemini Pro no Bard, o chatbot de IA do Google e concorrente da popular ferramenta da OpenAI, o ChatGPT.

Com o lançamento do Gemini Pro para desenvolvedores de aplicativos e empresas, o Google quer enviar a mensagem de que não está mais atrás da OpenAI e do mais recente sistema de IA da startup, o GPT-4, que está disponível por meio da plataforma de computação em nuvem Azure, de sua parceira Microsoft.

Ferramenta suporta 38 idiomas

O Google disse que o Gemini Pro suporta 38 idiomas em 180 países em todo o mundo e atualmente aceita texto como entrada e gera texto como saída. O Google também está lançando uma plataforma, a Gemini Pro Vision, que pode lidar com solicitações de texto e imagem dos usuários.

O Gemini Ultra, o maior e mais capaz modelo da empresa para tarefas "altamente complexas", estará disponível para clientes e parceiros de nuvem selecionados para experimentação antecipada antes de ser lançado para o público em geral no próximo ano, informou a empresa.

O Google também anunciou que o Gemini Pro seria incorporado a dois produtos importantes na nuvem: Google AI Studio e Vertex AI. O Google AI Studio, uma ferramenta de desenvolvimento gratuita e baseada na web, é o que o Google chama de "a maneira mais rápida de criar com o Gemini". A ferramenta permite que os clientes usem o conjunto de padrões que fazem parte da interface (API) do Gemini para desenvolver aplicativos.

A Vertex AI, por sua vez, oferece aos desenvolvedores e clientes de nuvem mais personalização. Ou seja: as empresas poderão personalizar o Gemini usando seus próprios dados e criar ferramentas de pesquisa e chatbots com o Gemini, entre outros aplicativos.

Kurian, CEO do Google Cloud, disse que o preço do Gemini Pro está ficando "significativamente mais atraente". Segundo a empresa, os desenvolvedores terão acesso gratuito ao Gemini Pro e ao Gemini Pro Vision por meio do Google AI Studio, que é adequado para a maioria das necessidades de desenvolvimento de aplicativos. O Vertex AI, que é mais flexível, será gratuito até o início do próximo ano.

Novas versões de modelos já lançados

O Google também anunciou versões atualizadas de modelos de IA lançados anteriormente. Imagen 2, a tecnologia de conversão de texto em imagem do Google, terá recursos aprimorados de fotorrealismo, renderização de texto e geração de logotipo, informou a empresa.

O Google também está lançando o MedLM - uma família de modelos ajustados para o setor de saúde, com base no trabalho que a empresa fez no Med-PaLM 2, o modelo de IA do Google que foi treinado em conhecimento médico especializado.

Parceria com startup de Paris

A empresa também anunciou uma parceria global com a Mistral AI, a badalada startup de inteligência artificial sediada em Paris, com ênfase em software de código aberto. A Mistral AI distribuirá alguns produtos de IA, incluindo modelos de linguagem proprietários otimizados, na infraestrutura do Google Cloud, disseram as duas empresas em uma postagem de blog.

Embora o acordo não seja exclusivo, o CEO e cofundador da Mistral AI, Arthur Mensch, elogiou o Google Cloud por suas ferramentas flexíveis e sua capacidade de oferecer suporte aos produtos da empresa:

"O suporte de código aberto do Google Cloud e os princípios de IA responsável, os recursos de infraestrutura extensos e confiáveis e os compromissos com privacidade e segurança se alinham fortemente com nossa missão de desenvolver modelos disponíveis abertamente".

