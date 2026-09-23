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Geração Z Gen Z além dos estereótipos: pesquisa aponta diferença entre percepção e autoimagem dos jovens Levantamento realizado pela Beats ouviu 1.000 brasileiros e mostra que alguns dos principais rótulos atribuídos à geração são mais fortes entre outras faixas etárias do que entre os próprios jovens

A Geração Z vive mais para as redes sociais do que para as experiências presenciais? Prefere registrar os momentos a aproveitá-los? E estaria trocando relacionamentos por conexões casuais? Uma pesquisa realizada pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, mostra que a percepção sobre os jovens pode estar distante da forma como eles próprios se enxergam.

O levantamento, realizado pela plataforma de pesquisa on-line Toluna, ouviu 1.000 brasileiros. Desse total, 500 eram jovens entre 18 e 24 anos, integrantes da Geração Z, e outros 500 pertenciam a diferentes gerações. Os participantes responderam às mesmas perguntas, permitindo comparar a percepção externa com a autoimagem dos jovens.

A diferença aparece principalmente quando o assunto é o uso das redes sociais. Enquanto 83% dos entrevistados de outras gerações acreditam que a Gen Z prefere registrar os momentos a vivê-los, apenas 19% dos próprios jovens concordam com essa afirmação.

O contraste também aparece na relação com as redes sociais. Para 84% dos entrevistados de outras gerações, os jovens escolhem experiências pensando em como elas serão apresentadas on-line. Entre os integrantes da Gen Z, porém, esse percentual cai para 29%.

A percepção sobre diversão segue o mesmo caminho. 81% das pessoas de outras gerações acreditam que os jovens dançam mais para produzir conteúdo do que para aproveitar a festa. Entre a Gen Z, apenas 21% concordam com essa visão. Na prática, 57% dos jovens afirmam que costumam dançar em festas.

Os relacionamentos também apresentam diferenças. Enquanto 73% dos entrevistados de outras gerações acreditam que a Gen Z prefere relações casuais, somente 24% dos próprios jovens compartilham dessa percepção. Ao mesmo tempo, 85% dos integrantes da geração afirmam ser mais seletivos na hora de se envolver romanticamente.

Para a diretora de marketing da Beats, Mariana Porto, os resultados mostram uma diferença entre a imagem construída sobre a geração e a maneira como os jovens se percebem.

“Quando iniciamos a pesquisa, queríamos dar voz aos jovens para que eles próprios contassem como se enxergam. O que mais nos chamou a atenção foi a distância entre essa percepção e a imagem que muitas pessoas ainda têm da Gen Z”, afirma.

Segundo a empresa, a pesquisa integra um trabalho de acompanhamento de mudanças de comportamento entre jovens adultos, especialmente nas formas de socializar, se divertir e estabelecer relacionamentos.

Os resultados também servem de base para uma nova campanha da marca, que propõe uma reflexão sobre os estereótipos associados à Geração Z. A campanha destaca o “esquenta” como um momento de socialização que já reúne conversas, encontros, música e experiências antes mesmo do início oficial de uma festa.

A pesquisa, portanto, coloca em debate a distância entre a imagem que outras gerações constroem sobre os jovens e aquilo que a própria Gen Z afirma viver. Os dados indicam que comportamentos frequentemente associados à geração, principalmente relacionados ao ambiente digital e aos relacionamentos, não são necessariamente percebidos da mesma maneira por quem faz parte dela.

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