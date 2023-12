A- A+

são paulo General Motors faz Plano de Demissão Voluntária com salários extras e até carro OKM Programa foi aberto após Justiça do Trabalho determinar o cancelamento de demissões de 1,2 funcionários de três fábricas de SP. Prazo de adesão termina na terça-feira (12)

A General Motors (GM) abriu nesta terça-feira um Plano de Demissão Voluntária (PDV) nas fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo.

O plano foi aprovado pela categoria na última semana, e foi aberto depois que a Justiça do Trabalho determinou o cancelamento de 1,2 mil demissões nas três unidades. A meta do programa é atingir o mesmo número de adesões.

O prazo de adesão ao PDV, que será oferecido aos trabalhadores das três unidades da GM em São Paulo, vai até a próxima terça-feira, dia 12.

O PDV prevê, além do pagamento de salários extras, um carro 0 Km no valor de R$ 85 mil para os funcionários com mais de sete anos na empresa. Para quem não aderir ao programa, a proposta da montadora prevê estabilidade de emprego até 3 de maio de 2024 e compensação de 50% pelos dias parados durante a greve contra as demissões, até 30 de junho de 2024.

Confira o que a montadora está oferecendo

Para quem tem de um a seis anos de trabalho na GM:

Pagamento de seis salários

Pagamento de adicional de R$ 15 mil

Plano médico pago por três meses ou pagamento de R$ 6 mil

Para quem tem acima de sete anos de trabalho na GM:

Pagamento de cinco salários

Pagamento de adicional de R$ 85 mil ou um carro Onix Hatch ls

Plano médico pago por seis meses ou pagamento de R$ 12 mil

O programa estabelece ainda que, para cada adesão de trabalhador que esteja ativo na fábrica, haverá retorno de outro trabalhador que esteja em licença remunerada.

Procurada pela reportagem, a GM não se manifestou sobre a abertura do PDV.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos informou que a meta da empresa é chegar a 830 adesões ao PDV na unidade do Vale do Paraíba. A meta de adesão em São Caetano e Mogi das Cruzes é de 290 e 95, respectivamente, segundo os sindicatos da categoria.

De acordo com o G1, a fábrica de São José tem cerca de quatro mil trabalhadores e produz os modelos S10 e Trailblazer. Em Mogi das Cruzes, são 480 funcionários, que fabricam peças. Já em São Caetano, onde são fabricados os modelos Spin, Tracker e Montana, são mais de sete mil trabalhadores.

