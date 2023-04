General Motors vai investir R$ 175 bilhões em elétricos até 2025

A- A+

A General Motors (GM) quer liderar o futuro da mobilidade e se tornar neutra em carbono até 2040. A fabricante norte-americana anunciou o investimento de US$ 35 bilhões (cerca de R$ 175 bilhões) até 2025 para o desenvolvimento de uma nova geração global de veículos elétricos.

O plano de eletrificação vai ser iniciado com o lançamento dos SUVs Chevrolet Blazer e o Equinox, além do Bolt EUV. Ambos são equipados com a tecnologia Ultium, que consiste na plataforma modular específica da GM para veículos elétricos com diferentes combinações de motores e avanço na composição química das baterias.

“Tudo isso se traduz em melhor autonomia, maior velocidade de recarga e maior prazer de dirigir. Com esta plataforma, é possível fabricar desde carros compactos, passando por SUVs, superesportivos até grandes picapes”, disse a GM em comunicado.

A General Motors Co. anunciou, antes da pandemia, que aumentaria seus investimentos em EV (electric vehicles, ou carros elétricos, em português) e AV (autonomous vehicles, ou carros autônomos) para US$ 35 bilhões entre 2020 e 2025. A quantia representa um aumento de 75% em relação ao compromisso inicial.

América do Sul é local estratégico para o projeto

Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, destacou, em coletiva de imprensa, que países como o Brasil e o Chile são estrategicamente importantes para o plano de eletrificação da montadora.

Segundo Chamorro, a América do Sul é um mercado consumidor com potencial de trazer maior escala a linha de elétricos. Além disso, a fabricante estadunidense tem, em São Paulo (SP), um centro de desenvolvimento de engenharia.

O Campo de Provas de Indaiatuba e do Centro Tecnológico de São Caetano do Sul da General Motors, ambos localizadas no interior de SP, vêm sendo utilizadas para o desenvolvimento de determinados modelos desta futura geração de veículos globais 100% elétricos, principalmente nas questões de eficiência energética e conectividade.

Além disso, no Brasil, também são realizados testes de certificação e homologações necessárias para customizar os veículos elétricos à legislação e às preferências de diferentes mercados.

O projeto da GM é ter um futuro totalmente elétrico e com zero emissão também no país. No ano passado, o Chevrolet Bolt EV 2023 foi apresentado no Brasil com atualizações visuais e de conteúdo. E, em março deste ano, foi a vez do SUV compacto 100% elétrico Bolt EUV ser anunciado para o mercado brasileiro.

“Nosso plano para a Chevrolet no Brasil é oferecer a mais abrangente linha de EVs do mercado. Ela complementará o atual portfólio da marca na região, que tem potencial de se tornar um polo para produção e exportação de tecnologias e de veículos elétricos, considerando as condições adequadas que temos aqui. Temos matéria-prima para produção de baterias, engenharia qualificada, parque industrial bem desenvolvido e grande mercado consumidor em potencial. Outra parte importante desta transição até um futuro zero emissão é tornar nossos veículos a combustão cada vez mais sustentáveis e eficientes”, comentou Santiago Chamorro, presidente da GM américa do sul.

