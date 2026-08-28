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fed Georgieva: Warsh fez excelente trabalho ao expor com clareza suas visões A dirigente salientou que os dirigentes devem ser humildes, repetindo que o mundo está mudando rapidamente

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou que o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, fez um excelente trabalho ao expor claramente suas opiniões durante sua apresentação no Simpósio de Jackson Hole.

"O presidente do Fed, Warsh, fez um excelente trabalho. Ele expôs suas opiniões sobre a evolução da política monetária em um mundo que muda rapidamente com muita clareza; seu compromisso com a estabilidade de preços em 2% como meta que o Fed busca foi muito clara", disse Georgieva em entrevista à Bloomberg TV às margens do evento em Jackson Hole.

A dirigente salientou que os dirigentes devem ser humildes, repetindo que o mundo está mudando rapidamente. "Nós temos de observar cautelosamente o que está acontecendo e realizar nosso melhor em benefício da população", disse.

Ao ser perguntada sobre se a inflação acima da meta nos últimos anos seria um desdobramento atribuído à postura dos Bancos Centrais, a dirigente afirmou que essa dinâmica seria o resultado de choques sobre choques que levaram os governos a tomarem mais recursos.

"Eu culparia os Bancos Centrais só se eles não tirarem lições da experiência. E o que estamos vendo aqui em Jackson Hole e o que ouvimos do presidente Warsh é que eles estão aprendendo com a experiência", afirmou.

Georgieva ainda abordou a questão cambial, citando que o fortalecimento do dólar americano é o fortalecimento da economia dos EUA.

Mais cedo, o presidente do Fed afirmou que a meta de inflação do banco central é "firme e inalterável". Warsh ressaltou que não há qualquer garantia de que os preços retornem para o objetivo de 2% sem que o Fed atue para que isso aconteça.

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