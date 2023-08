Geração de energia eólica despenca 80% com apagão

A- A+

Concentrada no Nordeste, a geração de energia por usinas eólicas caiu mais de 80% no momento do apagão que deixou quase todos os estados do país sem luz - a exceção foi Roraima, que não está conectada ao Sistema Interligado Nacional.

O fornecimento de energia por turbinas de geração eólica foi suspenso para evitar a queima de equipamentos. Foi acionado o que é conhecido no sistema como Erac: Esquema Regional de Alívio de Carga. É um mecanismo para evitar pressão no sistema, cortando a carga de energia quando a geração não é a mesma que a demanda.

Essa tecnologia funciona para balancear o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O apagão começou em uma falha na ligação entre o Nordeste e o Sudeste e atingiu 25 estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a interrupção de energia ocorreu "devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste". As causas da ocorrência, no entanto, ainda estão sendo apuradas.

Um gráfico do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostra o exato momento em que começou o apagão e o impacto disso na geração de energia. A interrupção começou por volta das 8h23, afetando 16mil MW, o equivalente a 25% da carga total do sistema.

O sistema que começa a se recuperar por volta de 8h40. Até às 9h47 ainda não havia sido retomado todo o fornecimento.

Apagão de 'grande porte'

O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou que o apagão foi um "evento de grande porte".

