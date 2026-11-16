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Mercado de Trabalho Geração Z muda relações de trabalho e desafia modelos tradicionais No Brasil, o grupo conta com 47 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Desse total, 48% fazem parte do mercado de trabalho e são economicamente ativos

A Geração Z está cada vez mais presente no mercado de trabalho. Segundo levantamento da consultoria McKinsey, atualmente, um quarto da força de trabalho global é formada por esse grupo, que compreende pessoas nascidas entre 1997 e 2012.

O estudo projeta ainda que a participação da chamada Gen Z deve atingir 30% até 2030. No Brasil, esse público representa 47 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 48% fazem parte do mercado de trabalho e são economicamente ativos.

A presença cada vez mais forte da Geração Z no ambiente profissional também aponta para uma mudança de comportamento nas relações de trabalho. Segundo o doutor em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Dado Schneider, que estuda as gerações, os mais jovens vêm conseguindo impor mais limites na área laboral.

“A geração Z vem para o mercado de trabalho tentando impor certas coisas. ‘Eu não vim aqui só para me matar de trabalhar, eu tenho que ter vida lá fora’. Temos que mudar o jeito de trabalhar para que seja interessante para eles (os mais jovens) virem trabalhar com a gente, senão eles não vão querer”, avaliou.

Dado Schneider. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Schneider acrescentou ainda que essa mudança de mentalidade também reflete na relação entre funcionário e chefe. Para ele, a Geração Z olha para os cargos superiores de forma “horizontal”, em pé de igualdade, enquanto as gerações anteriores, como os Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e a Geração X (nascidos entre 1965 e 1980), olham de forma “vertical”, com um certo temor aos líderes.

“Não é que a Geração Z não respeita a autoridade, ela não a teme. Todo mundo que tem mais de 35 anos temeu autoridade dentro de casa, na sala de aula ou no ambiente de trabalho. A Geração Z respeita ou não se a autoridade se fizer ser respeitada. Esse é o grande embate, porque quem lidera hoje - tem 30, 40 anos - teve um chefe ou uma chefe pisoteando ele quando começou a carreira. Mas ela não vai poder fazer isso com a geração Z, porque eles dizem: ‘Alto lá! Isso não se instala comigo’. No fundo, eu acho saudável”, comentou.

Cenário

Um levantamento do Fórum Econômico Mundial apontou que 90% da Geração Z está disposta a deixar um trabalho se encontrar uma oportunidade que se alinhe melhor aos seus valores. A Gen Z também demonstra outras preferências na hora de encontrar um emprego, que incluem a flexibilidade nos horários e modelos de trabalho (home office ou híbrido).

Um ambiente de trabalho saudável também reflete na permanência desses jovens em suas ocupações. Essas preferências, segundo Schneider, contribuem para uma alta rotatividade desse grupo no mercado de trabalho.

“A Geração Z está aprendendo na marra a entregar o que está sendo demandado. O que está acontecendo é que ela não para nos lugares. Eu previ isso lá atrás. No primeiro desaforo, a Geração Z diz assim: ‘Isso não serve mais para mim’, e sai”, analisa.

Para minimizar esses efeitos, o comunicador avalia que é necessária uma adaptação das empresas. Ele, no entanto, reforça que as corporações podem priorizar a contratação de funcionários com habilidades compatíveis aos cargos em questão.

“Elas (as empresas) têm que se adaptar, mas eu também provoco as empresas: ‘Por que que a gente tem que contratar uma pessoa jovem para atender público, se eles não gostam de contato humano e preferem contato digital? Será que não tá na hora de recontratar pessoas mais velhas?", indaga.

Convivência

Naturalmente, a presença mais constante da Geração Z no ambiente de trabalho evidencia diferenças em relação às gerações mais velhas. Para a gerente geral da loja Irmãos Haluli, Dora Azevedo, 53 anos, essa distinção não representa um aspecto negativo. O estabelecimento possui quadro de 48 funcionários, com idades variando de 21 a 70 anos.

“É interessante porque os mais velhos têm a experiência de entender do produto e dar dicas para os mais novos. Em contrapartida, os mais novos, ensinam a mexer em um aplicativo ou no computador, ensinam sobre o sistema da loja e por ai vai. Acho muito bom tudo isso”, afirma.

Dora Azevedo. Foto: Cortesia.

Ela aponta, no entanto, que a diferença entre gerações exige uma comunicação mais flexível para os profissionais.

“Os mais velhos vêm de uma hierarquia, tem mais cautela na comunicação, entendem às vezes mais rápido. Já os mais novos, às vezes, não levam muito a sério, até por não terem vivido essa geração que os mais velhos viveram. A forma de passar algo para eles é como se tivesse que ser mais didático em alguns aspectos voltados para operacional, como vendas, estoque, frente de loja”, explicou.

Técnico em informática na Irmãos Haluli, Tiago Felipe, de 21 anos, reforça que essa diferença também está presente na comunicação entre os profissionais.

“Nós, mais novos, não faltamos com respeito, mas a gente é bem mais direto do que as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas costumam prolongar mais suas falas, ser mais cordiais”, exemplifica.

Tiago Felipe. Foto: Cortesia.

Já no que diz respeito ao aprendizado, a gerente comercial da loja New Bike, Nadja Azevedo, 40 anos, afirma que as gerações mais velhas e as mais novas conseguem captar bem suas atribuições ao serem contratadas. O estabelecimento possui 14 colaboradores, com idades variando entre 18 e 42 anos.

“Eu não vejo nenhuma dificuldade no aprendizado, na recepção dos clientes. Na verdade, eu vejo da mesma forma tanto no público mais jovem quanto no público de idade mais elevada”, avalia.

Alfa

Em meio a esse cenário, Schneider também começa a projetar a entrada da Geração Alfa no mercado de trabalho. O grupo é composto por jovens nascidos a partir de 2010 até meados de 2025.

Apesar da maioria dos jovens desse recorte ainda estarem na escola, o comunicador demonstrou preocupações com esse ingresso na vida profissional. De acordo com ele, a geração está sendo educada de forma errada pelos pais, o que deve impactar na forma com que eles se relacionarão no ambiente de trabalho.

“A minha previsão para os próximos anos é macabra, porque a Geração Alfa é muito violenta, porque ela é violenta com os pais. Os pais estão deixando eles fazerem tudo. Eles não têm frustrações, não têm revés. Quando chegarem no mercado de trabalho, eles não vão ser frágeis como a Geração Z, que chama o chefe de tóxico ou diz que é assédio, eles vão para o embate. Se o chefe disser: ‘Cadê o relatório de quinta? Hoje já é terça da semana seguinte’. O pessoal vai partir para vias de fato”, projetou.

Segundo ele, o caminho para se evitar um conflito geracional maior no ambiente de trabalho é que os pais eduquem melhor os filhos, especialmente com o estabelecimento de limites.

“É preciso educar as crianças. Os pais não estão dando limites, não dizem ‘não’ para as crianças, deixam elas fazerem tudo. Uma pessoa que faz tudo, ela não se frustra. No primeiro chefe exigente, na primeira colega que não for legal, como é que essa pessoa vai reagir?”, conclui.

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