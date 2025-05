A- A+

Concessão Geraldão entra em nova era: Revee assume gestão com investimento e deve gerar 11 mil empregos ao ano Com modernização da arena e criação do Revee Experience, projeto transforma o espaço em polo permanente de entretenimento familiar no Recife

O Complexo do Multiuso Geraldo Magalhães, conhecido popularmente como Geraldão e localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, está prestes a passar por uma nova fase de gestão.

A concessão do espaço à empresa REVEE foi oficializada na quinta-feira (8), por meio do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, através da Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas.

Investimentos

O contrato prevê um período de transição de 120 dias com a atual administração. Após esse prazo, a REVEE assumirá integralmente a gestão do equipamento, sendo responsável pela manutenção, modernização e organização da agenda de eventos.

Com um investimento inicial de R$ 19 milhões voltado para melhorias imediatas e previsão de aportes que somam R$ 209 milhões ao longo dos 35 anos de concessão, o projeto contempla a modernização das estruturas, climatização, iluminação e aquisição de novos equipamentos.

O objetivo é oferecer uma experiência de excelência para o público, artistas e atletas.

“Temos uma visão clara de que Recife é um polo regional estratégico no Nordeste. Por isso, desde o início de 2024, tínhamos como meta consolidar uma base importante na capital pernambucana”, explicou o CEO da Revee Real, Luis Davantel.

Luis Davantel, CEO da Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A | Foto: Divulgação

Empregos

Além de ampliar a oferta de eventos esportivos e culturais, a iniciativa deve impulsionar a geração de empregos diretos e indiretos na capital. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos explicou que a avaliação feita para sobre o Geraldão é de que ele ainda não atingiu todo o seu potencial.

“Atualmente, o equipamento funciona com uma média de 15 a 20 eventos por ano, o que representa muitas datas ociosas. Com a nova gestão, a expectativa é elevar esse número para cerca de 50 a 60 eventos anuais, triplicando praticamente a quantidade de atividades realizadas no espaço”, destacou.

Ainda segundo o secretário, projeções feitas em parceria com a nova administração, essa ampliação pode gerar cerca de 11 mil empregos ao longo do ano.

“O impacto esperado vai além da geração de postos de trabalho: também deve movimentar significativamente setores como o turismo, a rede de bares e restaurantes e a hotelaria da cidade”, finalizou.

Iniciativas

Segundo Davantel, o projeto da Revee divide-se em dois grandes eixos. O primeiro diz respeito ao ginásio já existente, que será transformado em uma arena multiuso moderna.

“Hoje, ele já recebe eventos esportivos, shows e outras atividades. Mas sabemos que, para operar com mais fluidez e agilidade, ele precisa de uma transformação física. Nosso objetivo é permitir, por exemplo, que um jogo de basquete realizado numa sexta à noite possa ser seguido por um show para 10 ou 12 mil pessoas no sábado — algo que hoje é praticamente inviável.”, destacou.

O executivo explicou que essa modernização envolverá melhorias em tecnologia, hospitalidade, climatização, energia, estrutura e facilities. Ele frisou que o Geraldão, embora seja um equipamento antigo, não está ultrapassado.

“Com as melhorias certas, ele pode oferecer uma experiência moderna. Hoje, há estruturas provisórias que exigem grandes investimentos. Com a nova configuração, isso se tornará mais viável e acessível.”

Davantel ainda ressaltou que o edital de concessão já previa uma série de melhorias obrigatórias e que a prefeitura, junto à equipe técnica, teve um cuidado significativo nesse planejamento.

“Tudo já está planilhado e projetado, com prazos definidos. As intervenções acontecerão de forma planejada, e não pretendemos fechar o Geraldão por longos períodos. A ideia é fazer as obras de forma gradual, mantendo o funcionamento do espaço e recebendo eventos durante o processo”, completou.

Revee Experience

Luis Davantel ainda afirmou que o objetivo da gestão do Geraldão não é manter eventos todos os 365 dias do ano, mas sim estruturar o espaço com uma visão mais ampla de negócio.

“Nós vamos construir dentro do Geraldão um produto próprio da Revee, uma vertical de negócios que chamamos de Revee Experience”, explicou.

Essa proposta já está sendo implementada em outros locais administrados pela empresa, como em São Paulo, Porto Alegre e em estádios de futebol sob gestão da Revee. “O Revee Experience é o entretenimento que acontece de segunda a segunda. Ele traz fluxo, vida e, acima de tudo, vocaciona o endereço.”

Davantel destacou que a meta é fazer com que o Geraldão — localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife — seja reconhecido como o principal polo de entretenimento da cidade. “Queremos transformar o Geraldão no endereço do entretenimento familiar de Recife.”

Segundo o executivo, o projeto contempla a construção de uma área de aproximadamente 12 a 15 mil metros quadrados dedicada ao Revee Experience. A ideia é oferecer experiências voltadas ao público de todas as idades, com foco na família.

Davantel revelou ainda que a Revee firmou parceria com duas empresas internacionais para compor o projeto: a Kidzania, empresa mexicana com atuação em 29 países, que desenvolve parques temáticos voltados ao desenvolvimento de profissões para crianças; e a Discovery Science, do Canadá, especializada em atrações de ciência interativa.

“A Kidzania já esteve no Brasil, mas saiu durante a pandemia. Agora, firmamos um acordo para trazê-la de volta, inicialmente para quatro endereços, incluindo Recife”, afirmou. Já a Discovery Science será responsável por atrações como planetários, aquários e centros de experiências científicas. “São iniciativas que abrangem todas as idades e reforçam nosso compromisso com o entretenimento familiar.”



