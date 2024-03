A- A+

Tecnologia Gere promoverá encontro sobre tecnologia, ciência e inovação No encontro serão abordados assuntos como a modernização da máquina pública municipal e a desburocratização do acesso aos serviços.

Na próxima sexta-feira (22), o Grupo de Executivos do Recife (Gere) promoverá um encontro com o intuito de debater a estratégia de ciência, inovação e tecnologia aplicada pelo Recife. O evento será realizado no Spettus Premium e contará com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade, Rafael Figueiredo, que foi convidado pelo Gere para abordar o tema durante o almoço com os empresários. Também estará presente o controlador-geral do município do Recife, Ricardo Dantas.

No encontro serão abordados assuntos como a modernização da máquina pública municipal e a desburocratização do acesso aos serviços. Além disso, também será mostrado como o Conecta Recife e o Go Recife conseguem conferir segurança, agilidade e transparência ao tratar das informações de interesse público. O programa de Inovação Aberta também ganhará destaque no evento.

"O Recife é um dos principais polos de tecnologia do país. A cidade pulsa inovação e na Prefeitura do Recife não é diferente. A gestão coloca no topo da cadeia as ações de transformação digital com o objetivo de o Recife se tornar, cada vez mais, uma cidade inteligente, eficiente, conectada e sustentável", ressalta Rafael Figueiredo.

