Pernambuco Gerson Carneiro Leão assume presidência do Sindicape Gerson foi reeleito como presidente do Sindicato e seguirá para o seu 8º mandato

O presidente reeleito do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar (Sindicape), Gerson Carneiro Leão, tomou posse do 8º mandato da organização, na última segunda-feira (24).

Além da posse do presidente, também foi formada a diretoria executiva do Sindicape com o Diretor Secretário Antônio Onildo Nogueira Belo e o Diretor Tesoureiro Flávio Romero de Souza Leão.

Durante a solenidade de posse, a mesa foi composta pelos Srs. Fausto Pontual (Sebrae), Flávio Romero, Pio Guerra Júnior (Presidente da Faepe), Gerson Leão e Antônio Onildo Belo.

Responsável por atuar em todos os municípios da zona canavieira de Pernambuco, o Sindicape oferece diversos serviços como assistência jurídica, técnica, auxílio com a contratação de financiamentos e com benefícios da Previdência Social de forma gratuita para mais de oito mil associados.

Fundada em 1963, o Sindicape é reconhecido pelo Ministério do Trabalho através da Carta Sindical, a organização atua em conjunto com a Federação da Agricultura de Pernambuco e a Confederação Nacional da Agricultura na estrutura do sistema sindical.



