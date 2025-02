"Gestão orçamentária vai ser desafiadora até o final", diz Haddad

A- A+

Em meio à pressão por novas medidas de contenção de gastos e um impasse entre Poderes sobre a destinação de emendas parlamentares, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a gestão orçamentária "será desafiadora" até o fim da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante entrevista a Miriam Leitão, na GloboNews, ele afirmou que o Orçamento de 2025 não deixou de ser votados por questões técnicas. No Congresso, a definição sobre as emendas tem atrapalhado as negociações.

Haddad ressaltou que há "muito o que fazer".





— Se tudo der certo este ano penso que vamos ter entregue um conjunto de 30, 40 medidas que eu considero que vai me honrar. Mas, apesar disso, penso que a gestão orçamentária vai ser desafiadora até o final, ela não vai dar trégua para nós, não vamos ter um momento de respiro, porque temos trabalho a fazer — disse o ministro.

Haddad também afirmou que se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), para discutir prioridades econômicas do governo e pediu que ele evite “pauta-bomba” e distorções no Congresso que possam comprometer o equilíbrio fiscal.

O encontro com Motta ocorreu nesta quarta-feira, o ministro realizou a entrega de uma lista com 25 projetos prioritários para a economia, incluindo medidas para o ajuste das contas públicas.

— Eu fui discutir com o presidente Hugo Motta hoje, 15 outras medidas, 8 das quais estão em tramitação, parte na Câmara, parte no Senado. É uma construção. (...) Evitando pauta-bomba, evitando distorções, atacando ineficiências e se fizermos isso, não estamos longe de conseguir a estabilidade brasileira em termos fiscais — disse o ministro.

Entre os projetos apresentados, está a limitação dos supersalários, tema já aprovado na Câmara e que aguarda análise do Senado. Haddad sinalizou que negocia alterações com senadores para resgatar pontos desidratados. Segundo ele, há possibilidade de o deputados reconsiderarem a posição na primeira fase da tramitação.

— Hoje, foi objeto de conversa com o Hugo Motta e estabelecemos um entendimento de que se o projeto, que já foi votado na Câmara, está no Senado, volta com ingredientes novos de segurança para corrigir esta distorção, a Câmara está disposta a reconsiderar. A bola está com o Senado — disse o ministro.

O governo pretendia reforçar essa pauta com um novo projeto em 2025. Mas o ministro não citou essa segunda frente de atuação.

Haddad destacou que a estabilidade fiscal deve ser uma agenda prolongada para o país, e não apenas para o atual governo. Na próxima terça-feira (11), o ministro se reunirá com senadores para dar continuidade às discussões.

Compensação para isenção de IR até R$ 5 mil

O ministro da Fazenda informou que o projeto para a correção da tabela do Imposto de Renda, beneficiando quem ganha até R$ 5 mil, já está pronto e aguarda a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, Haddad disse que a proposta será encaminhada ao Congresso nas próximas semanas e seguirá um processo de tramitação cuidadoso para garantir transparência e justiça fiscal.

