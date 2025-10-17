A- A+

MERCADO Gestor Bill Gross diz que ouro virou ativo "meme" e recomenda cautela O comentário veio em meio à correção do metal precioso iniciada há pouco, após renovar máxima histórica mais cedo

O gestor e especialista no mercado de bônus Bill Gross afirmou que o ouro "se tornou um ativo de momento ou meme" e recomendou cautela aos investidores. "Se quiser possuir, espere um pouco", escreveu em publicação em seu perfil no X, nesta sexta-feira, 17.

O comentário veio em meio à correção do metal precioso iniciada há pouco: após renovar máxima histórica mais cedo, o ouro apagou ganhos e caía pouco mais de 1%, por volta das 12h20 (de Brasília), acompanhando a melhora no sentimento de risco em Wall Street.

Gross também alertou para os efeitos persistentes de "baratas" - bancos regionais em dificuldades, como definiu o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, nesta semana - sobre ações e títulos.

Segundo ele, o rendimento do Treasury de 10 anos "não tem razão para estar abaixo de 4%", projetando algo mais próximo de 4,5%, diante do "excesso de oferta e déficits", mesmo com a economia caminhando para um crescimento de apenas 1%, projeta.





