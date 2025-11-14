A- A+

Investimentos Gestora pernambucana Finacap projeta ampliar e diversificar base de investidores Fundo de ações da casa agora está disponível para todos os investidores na plataforma do BTG Pactual

A Finacap Investimentos, gestora independente com mais de 25 anos de atuação e pioneira no Nordeste, anuncia que o fundo de ações Finacap Mauritsstad FIA está disponível para todos os investidores na plataforma aberta do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do país.

A ampliação marca novo passo na trajetória de expansão da Finacap e reflete o reconhecimento da solidez da gestão. O fundo já estava presente no BTG há mais de cinco anos, porém de forma restrita, mediante solicitação direta. Agora, o banco amplia o acesso, estendendo a oferta a toda a base de investidores da plataforma.

“O BTG Pactual já acompanha o fundo há bastante tempo. A decisão de torná-lo acessível a todos os investidores é um sinal de confiança na consistência do nosso trabalho, na seriedade da nossa gestão e na nossa capacidade comprovada de geração de rentabilidade ao longo de mais de duas décadas”, afirma Luiz Fernando Araújo, CEO da Finacap Investimentos.

Fundado em dezembro de 2003 como Pajeú Clube de Investimento — e renomeado para Finacap Mauritsstad FIA em 2008 —, o fundo atingiu, em outubro de 2025, a marca de 1.535% de rentabilidade acumulada, superando com folga o desempenho do Ibovespa, que registrou 605% no mesmo período.

O resultado reforça a robustez da estratégia da gestora, baseada em análise fundamentalista, visão de longo prazo e foco em empresas listadas na B3 que apresentem qualidade, previsibilidade e potencial de valorização.

Segundo Luiz Fernando Araújo, a abertura do fundo na plataforma do BTG Pactual também inaugura um novo ciclo para a base de cotistas.

“Nos próximos anos, nossa expectativa é ampliar e diversificar a base de investidores, hoje majoritariamente institucional. Queremos aproximar o fundo do público de varejo — especialmente do investidor pessoa física que busca um produto com histórico comprovado, filosofia fundamentalista e visão de longo prazo”, afirma o CEO da Finacap.

Ele reforça que a expansão do acesso não altera a estrutura nem a estratégia do fundo, que nasceu voltado ao investidor individual.

“Ao longo do tempo, nosso crescimento junto aos investidores institucionais foi natural, pois nosso estilo de gestão se alinha ao horizonte de longo prazo. Mas a essência do fundo permanece a mesma: oferecer um veículo sólido para o investidor que valoriza análise profunda, paciência e geração consistente de valor”, completa.

O Finacap Mauritsstad FIA encerrou outubro de 2025 com patrimônio líquido de R$ 563.266.195,00 e possui valor mínimo de entrada de R$ 1.000,00.

