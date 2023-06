Gestores destacam benefícios de ação da Sudene na área de Cidades Inteligentes

A- A+

Muita tecnologia a serviço do desenvolvimento regional. Esta é uma das marcas da área de demonstração de tecnologias para Cidades Inteligentes viabilizada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) na cidade de Campina Grande (PB). Equipes da autarquia federal, da prefeitura municipal e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) – parceira da Sudene na implementação do projeto – realizaram ontem (29) uma visita guiada e encontro com gestores locais e de outras cidades interessadas em conhecer a ação.

A iniciativa contou com investimento de R$ 2 milhões para a instalação de tecnologias para modernizar a gestão da segurança pública da região central da cidade. A infraestrutura incluiu a instalação de câmeras de videomonitoramento com tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres e iluminador noturno para identificação de placas de veículos, softwares de reconhecimento facial com inteligência artificial, servidor de armazenamento e processamento de imagens, além de treinamento de pessoal e integração destas soluções. Os incrementos são utilizados pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) através de uma central de comandos e operações (CCO).

O projeto contou com cinco etapas, sendo a primeira delas a definição de uma área de demonstração de cidades inteligentes, como teste das soluções. O segundo passo incluiu a capacitação de cinquenta gestores públicos do município de Campina Grande em ações relacionadas à temática. Em seguida, ocorreram a implementação da área definitiva para recebimento das soluções tecnológicas com foco em segurança pública, a produção de relatórios estatísticos e a realização de visitas guiadas.

“Os sistemas estão melhorando não só a questão da mobilidade urbana, mas sobretudo dando garantia de melhor segurança para a população de Campina Grande, trazendo resultados objetivos”, avaliou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral. Os relatórios preliminares de acompanhamento sugerem que o projeto tenha contribuído para o aumento no número de pedidos de imagens das câmeras de segurança entre 2021 e 2022, além de melhoria nos indicadores de monitoramento para registro de ocorrências apreensões de arma de fogo, furtos e crimes contra a mulher. Os dados conclusivos serão divulgados em 60 dias.

“Acima de tudo melhoramos a eficiência na segurança viária. O projeto vem a somar uma expertise que já tínhamos. Mas pudemos ampliar esse raio de atuação na cidade. Temos um verdadeiro cinturão eletrônico, beneficiando diretamente o comércio. Registramos fluxo garantido nas principais vias ao centro da cidade e diminuição de origem e destino na rota do trabalhador que usa o transporte coletivo, porque pudemos abrir corredores seguros na cidade”, explicou o superintendente de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior. Os dados também foram destacados pela analista de produtividade e inovação da ABDI, Vandete Mendonça, como forma de qualificar a experiência e levá-la a outras cidades, “principalmente porque os resultados são muito interessantes, tanto nas áreas de mobilidade quanto segurança pública”.

Além da apresentação da infraestrutura tecnológica e operacional do projeto, a visita técnica da Sudene também contou com a exposição de relatórios do plano de trabalho, acompanhada por representantes das prefeituras dos municípios paraibanos de Guarabira, Rio Tinto, Sapé e Monteiro. Pela Sudene, também participaram o coordenador-geral de Cooperação e Articulação de Políticas, Danilo Campelo, e a assistente técnica Paula Aragão.

O projeto Cidades Inteligentes faz parte da estratégia da Sudene de interiorização do desenvolvimento regional a partir de uma rede de cidades capazes de ampliar o alcance das ações propostas pela superintendência. Esta é uma das premissas do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que continua em consulta pública até o próximo dia 02. O instrumento busca regionalizar o orçamento público federal através da integração com o novo Plano Plurianual 2024-2027. Clique aqui para participar.

Veja também

Inelegibilidade Valdemar Costa Neto fala em lealdade e injustiça após Bolsonaro ficar inelegível