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Economia Getty Images vai fechar seu capital como parte de uma falência pré-acordada A empresa indicou ter acertado com seus principais grupos de credores os termos de uma ampla reestruturação financeira.

A empresa americana de fotografia Getty Images anunciou, nesta segunda-feira (12), que alcançou um acordo com seus principais credores para reestruturar sua dívida, tirar a companhia da bolsa e recorrer a uma falência pré-acordada.

A Getty, parceira da AFP junto com várias empresas de mídia, informou que membros da família Getty e subsidiárias da Koch Equity Development (KED), o braço de investimentos do conglomerado americano Koch, vão investir até 533 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,65 bilhões) para reduzir o endividamento da companhia.

A empresa indicou ter acertado com seus principais grupos de credores os termos de uma ampla reestruturação financeira.

A Getty continuará operando normalmente durante todo o processo e contará com até 143 milhões de dólares (aproximadamente R$ 713 milhões) em financiamento da Koch, além dos recursos gerados por sua atividade habitual.

"Não prevemos consequências para os fornecedores de conteúdo, parceiros comerciais, clientes ou funcionários em todo o mundo", afirmou a companhia.

A Getty planeja solicitar proteção sob o Capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos com um plano de reestruturação já acordado com seus credores, a fim de obter aprovação na Justiça.

"A maioria necessária dos credores se comprometeu a votar a favor do plano", indicou a Getty, que prevê concluir a reestruturação antes do fim do ano.

A companhia já havia informado este mês que suas ações poderiam deixar de ser negociadas na Bolsa de Nova York depois que seu preço caiu abaixo de um dólar.

A Getty registrou um prejuízo de 206,1 milhões de dólares em 2025 (cerca de R$ 1,1 bilhão, na cotação da época).

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