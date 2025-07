A- A+

Pernambuco GGTI Conecta 2025: Pernambuco recebe encontro de tecnologia a partir desta quinta (10) O encontro acontece no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José

Pernambuco recebe um encontro de tecnologia da informação nestas quinta (10) e sexta-feira (11) . Organizado pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco (GGTI-PE), o GGTI Conecta 2025 promove imersão, networking e inovação.

Líderes, especialistas e profissionais da área estarão presentes no evento, que acontece no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José, no Centro do Recife.

O evento oferece palestras estratégicas, estandes de negócios, ativações de marca e momentos exclusivos de confraternização, criando o ambiente perfeito para trocar experiências e impulsionar o setor de TI.

A programação oficial conta com nomes como Teco Sodré, Álvaro Pinheiro, Douglas Landberg, Ricardo Bacelar, entre outros. Maiores informações podem ser encontradas no site do evento.

Veja também