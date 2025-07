A- A+

TECNOLOGIA GGTI Conecta 2025: encontro com especialistas em TI encerra nesta sexta (11) com projeto para 2026 Evento, que começou na quinta-feita (10), acontece no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José, Centro do Recife

Em mais um dia de aprendizado e troca de experiências, o GGTI Conecta 2025, no Recife, deu o pontapé para fechar o ciclo deste ano e já preparar para um evento ainda mais completo em 2026.

Nesta sexta-feira (10), dia do encerramento do encontro que reúne as principais autoridades, gestores e especialistas em tecnologia, a programação foi, mais uma vez, recheada. O público pôde aproveitar diversas palestras, que abordaram temas como cibersegurança, uso de Inteligência Artificial (IA) no trabalho e na vida, além de uma imersão completa para entender o futuro do mercado em Pernambuco e no Brasil.

A programação começou na quinta-feira (10), no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife. O dia foi marcado por palestras expositivas e reflexivas sobre a área de TI em Pernambuco e no Brasil.

À Folha de Pernambuco, o presidente do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco (GGTI-PE), Helder Lins, comemorou a edição de 2025 e já projetou o evento do próximo ano.

"O evento foi maravilhoso e tivemos excelentes feedbacks. Agora estamos com uma expectativa muito boa para o próximo evento, porque queremos trazer uma ótima experiência para todos os nossos associados, mantenedores e patrocinadores", afirmou.

O vice-presidente do GGTI-PE, Thiago Buonafina, também comemorou a edição e revelou que, desta vez, o lançamento da edição 2026 acontecerá com maior antecedência. "Tem um ditado que diz que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, vamos lançar já neste ano o GGTI 2026 para que nossos parceiros possam entrar no projeto, melhorando essa comunicação em tecnologia no estado de Pernambuco", revelou.

Presidente do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco (GGTI-PE), Helder Lins. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Vice-presidente do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco (GGTI-PE), Thiago Buonafina. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

GGTI Conecta 2025 acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

GGTI Conecta 2025 acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

GGTI Conecta 2025 acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

GGTI Conecta 2025 acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Aprendizado de ponta

Como representante da Folha de Pernambuco, o gestor de TI do veículo, Daniel Barros, também revelou estar muito animado para a edição do próximo ano. Com palestras informativas e um amplo espaço para discussão, ele entende que o GGTI Conecta Recife 2025 trouxe aprendizado de ponta para não só o próprio trabalho, como também o de tantas autoridades e especialistas em tecnologia no estado.

"As palestras foram muito inovadoras. Várias empresas trouxeram muitas informações de tecnologias e puderam nos guiar sobre os novos serviços que estão trazendo para Pernambuco. A expectativa agora é de ter mais apresentações sobre o futuro da tecnologia e que toda a estrutura da TI siga essa linha de inovações e busque sempre a melhoria para o setor", pontuou.

Daniel Barros, gestor de TI da Folha de Pernambuco. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Palestras

As palestras desta sexta começaram com Rian Tavares, empresário, economista e influenciador, que falou sobre o impacto da IA na economia do Brasil e do mundo. Ele foi seguido por Rafael Reginatto, executvo da ZSCaler Brasil. O palestrante conversou com o público sobre cibersegurança com uso do modelo de Zero Trust em conjunto com IA.

A programação do dia conta ainda com palestras de: Junior Muniz, fundador da Newsupri; Alisson Rebouças, Regional Account Manager na Kaspersky e especialista em Cibersegurança Corporativa; Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Centers; Delano Lins, CEO da HSBS; Pedro Diógenes, CTO e diretor Técnico LATAM na CLM; Rafael Martinelli, CEO da Holmes; e Márcio Games, Head da área de Digital & Innovation da Delaware Brasil.

O GGTI Conecta 2025 é patrocinado por empresas como Surfix Cloud & Data Center, Lumu, Technologies, Vicarius, Arvvo Tecnologia, ZScaler, Scansource, iLand, Dell, Dynatrace e Newsupri.

Veja também