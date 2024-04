A- A+

Economia Gil do Vigor palestra em Universidade de Harvard; confira entrevista exclusiva O economista abordou a sua atuação na educação financeira, como anda o PhD, em Davis, na Califórnia e a sua participação na Brazil Conference at Harvard & MIT

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o economista e comunicador Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, fala sobre sua participação na Brazil Conference at Harvard & MIT, com a palestra "Economia da Desigualdade", sobre educação financeira e como anda o PhD, em Davis, na Califórnia.

Brazil Conference

A Brazil Conference tem grande relevância no desenvolvimento do Brasil, porque Harvard e o MIT são duas instituições importantíssimas no mundo todo e os brasileiros que têm a oportunidade de estudar nessas instituições são peças chaves para o futuro do nosso País. A conferência é um espaço de discussão de temas fundamentais para o desenvolvimento do País, trazendo um olhar mais técnico e global, tendo em vista que especialistas do mundo todo participam e trocam experiências em diferentes áreas que vão além da economia e educação, -minhas áreas de pesquisa e atuação-, mas também na saúde, na cultura, na tecnologia, na comunicação e em outras áreas.

Economia da Desigualdade

A minha palestra teve como tema a “Economia da Desigualdade” e eu trouxe muito da minha experiência enquanto brasileiro que nasceu e cresceu em área periférica, que teve poucas oportunidades, que estudou a vida toda em escola pública, mas que lutou com os equipamentos que tinha e com muita garra, persistência e estudo para conseguir mudar essa realidade. Nesse contexto, também vigorei trazendo o meu olhar técnico de economista e estudante de PhD sobre várias problemáticas, focando na minha pesquisa que é sobre “Economia do Crime”, onde tenho lido muitos artigos sobre o assunto e refletido sobre várias questões. A desigualdade por si só já separa as pessoas em basicamente dois grupos, onde cada indivíduo já nasce quase predestinado a algumas coisas. Inclusive sobre quem vai participar do crime, quem vai se tornar traficante. Em sua maioria, essas pessoas são homens, pretos, com baixa escolaridade, filhos de pais que não tem escolaridade e renda, que moram nas áreas mais afetadas pela violência. E isso, infelizmente, é um ciclo que quase que se renova e nós precisamos desenvolver políticas públicas para quebrar esses ciclos e esses estereótipos que praticamente definem o que cada indivíduo vai ser a partir do ambiente onde ele nasce/cresce e das condições sociais e econômicas ao qual ele é exposto.



Conexões

Sim, eu aproveitei a Brazil Conference para me conectar com diversas pessoas que já acompanhava e admirava e outras que pude conhecer durante o evento. Cada vez mais eu tenho certeza de que o Brasil tem muito potencial para mudar, existem vários países que estavam em um processo similar de desenvolvimento, mas que conseguiram focar na educação e se deram bem. E a Brazil Conference veio para comprovar que nosso País tem muita gente capacitada, com ideias e projetos bons e que podem ser muito eficientes, se colocados em prática.

Economia nas redes

Há muito tempo eu entendi sobre a necessidade das pessoas, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, em ter acesso a informações básicas de educação financeira, principalmente sobre projetos e proventos que essas pessoas podem ter direito de participar/receber, como explico nos vídeos sobre o Bolsa Família e o Abono Salarial/PIS. Também já fiz vídeos sobre investimentos e muitas pessoas acham que só pode investir quem tem muito dinheiro ou não sabem onde investir aquele dinheirinho que tá guardado e que poderia render melhor, se aplicado de outra maneira. O objetivo é trazer um pouco mais de conhecimento básico sobre finanças e economia para ajudar as pessoas a entender seus direitos.

Motivação para continuar

Eu me motivo por saber que estou fazendo a minha parte e usando os meus conhecimentos de economista e estudante de PhD para ajudar o meu País e o meu povo a evoluir de alguma forma. Cada vez que vejo um comentário de um seguidor dizendo que um vídeo ajudou em determinado assunto ou que um dos meus conteúdos sobre educação financeira viraliza, isso me dá ainda mais motivação e a confiança de que estou no caminho certo e que preciso continuar.

Queda do engajamento

Existem diversos fatores, ainda há algumas pessoas que acham que educação financeira é algo bobo ou que só serve para rico aprender a como gastar dinheiro e aplicar suas grandes fortunas. Mas a real é que todo mundo precisa do mínimo de educação financeira para se organizar, se planejar e usar/guardar seu dinheiro de maneira inteligente e correta. Muita gente acha que não precisa desse tipo de, mas estamos cada vez chegando em mais pessoas e atingindo números maiores.

Educação financeira

Educação é a base de tudo. É preciso conhecimento e educação para quebrar ciclos e para nortear as pessoas sobre os caminhos que devemos seguir. Assim como ensinamos língua portuguesa na escola, é preciso ensinar as crianças a como gastar e gerenciar seu próprio dinheiro. E sim, existe esse déficit da educação financeira no ensino. É uma disciplina já lecionada em muitas escolas privadas, mas que no ensino público ainda não é valorizada e aplicada e isso faz com que a quebra do ciclo se torne ainda mais distante e difícil. Precisamos avançar neste assunto pra ontem.

PhD

Confesso que não é fácil, mas eu sou muito grato e feliz por tudo que tenho conquistado e pela oportunidade de me qualificar para ajudar meu País. Além da rotina corrida de estudos, onde preciso ficar grande parte do tempo imerso, assistindo aula, resolvendo exercícios, lendo e produzindo artigos; sinto muita falta de estar perto da minha família e dos meus amigos, mas eu entendo que nada na minha vida foi fácil, sempre precisei me dedicar muito mais de que outros colegas que nasceram em um lugar de privilégio, por exemplo, mas eu não me deixo abater e sigo dando o meu melhor, de cabeça erguida e pronto para vigorar muito e poder ajudar o povo brasileiro de alguma forma.

Após o PhD

Não vejo a hora de voltar para o Brasil e para o meu Pernambuco. Toda vez que piso nesse solo me sinto em casa. Pernambuco é meu lugar no mundo. Sobre os planos para o futuro, minha meta é concluir os estudos do PhD e poder voltar para o Brasil para aplicar todos os conhecimentos que tenho adquirido ao longo desses anos aqui nos Estados Unidos e usar minha voz, minha experiência e formação para ajudar a desenvolver políticas públicas e ações de melhorias, que sejam de fato eficazes, para ajudar o nosso povo.

