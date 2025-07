A- A+

EUA Gita Gopinath, vice diretora-gerente do FMI, retornará ao corpo docente de Harvard em agosto Anúncio foi feito nesta segunda-feira por Kristalina Georgieva, em comunicado, no qual ressaltou seu importante trabalho durante o tempo em que esteve no Fundo

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunciou nesta segunda-feira que Gita Gopinath, primeira diretora-gerente adjunta (FDMD), deixará o Fundo no final de agosto para retornar à Universidade de Harvard, onde será a primeira a ocupar o cargo de Professora de Economia Gregory and Ania Coffey no Departamento de Economia.

Gopinath ingressou no Fundo em janeiro de 2019 como economista-chefe e foi promovida em janeiro de 2022.

Em comunicado, Georgieva destacou que o tempo em que esteve no Fundo, Gita conduziu o trabalho analítico e de formulação de políticas do Fundo com clareza, buscando os mais altos padrões de análise rigorosa em um momento complexo de grande incerteza e rápidas mudanças no ambiente econômico global.

Ela supervisionou a vigilância multilateral do Fundo e os trabalhos analíticos sobre política fiscal e monetária, dívida e comércio internacional.

Além disso, teve uma forte contribuição na vigilância sistêmica de países e nos programas do Fundo, incluindo os da Argentina e da Ucrânia.

"Como membro chave da minha equipe sênior de liderança, Gita representou o Fundo com integridade e firmeza em muitos fóruns internacionais, especialmente no G-7 e no G-20."

A diretora-gerente destacou ainda que Gita Gopinath — a primeira mulher a ocupar o cargo de economista-chefe na história do FMI — "possui uma combinação rara de brilhantismo e humildade, que todos passaram a admirar".

Ao comentar sobre sua saída e retorno às raízes acadêmicas, Gopinath disse ser grata pelo seu tempo no FMI. " Sou especialmente grata à Kristalina e à sua antecessora, Christine Lagarde, pela oportunidade única na vida de servir aos membros do FMI durante um período de desafios sem precedentes".

O sucessor de Gita será anunciado em momento oportuno pela diretora-gerente, disse o comunicado.

Veja também