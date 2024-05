A- A+

PETROBRAS Gleisi afirma que demissão de Prates não foi surpresa, mas achou que a relação tinha "acalmado" Presidente do PT disse que ainda não falou com o Lula sobre o assunto

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras não foi uma surpresa, mas avaliava que a crise em torno do nome dele havia amenizado. A deputada federal lembrou que sempre houve divergências entre Prates e outros integrantes do governo.

— Deu uma acalmada, né. Surpresa não, sempre teve muita discussão ali. Sempre teve muita discussão em torno do nome do Jean Paul, tinham divergências. Acho que o presidente estava descontente com alguma coisa — disse.

A colunista do Globo Malu Gastar antecipou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que ele está fora da empresa.





Prates se despediu nesta tarde de seus diretores e comunicou à equipe que Magda Chambriard será a nova presidente da Petrobras. Ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no governo Dilma Rousseff.

