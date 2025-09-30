A- A+

MINISTRA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Gleisi critica decisão do TCU sobre meta fiscal: "Espero que tenham bom senso de reverter decisão" TCU afirmou ao governo que ação descumpre regras de responsabilidade fiscal

A ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar nesta terça-feira a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que proíbe governo de mirar o piso inferior da meta fiscal, e reforçou que o Executivo irá recorrer.

— O TCU não pode mudar o entendimento da lei, estamos entrando com recurso. Espero que eles tenham o bom senso de reverter a decisão — disse Gleisi a jornalistas no Palácio do Planalto.

Segundo a ministra, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), se comprometeram a conversar com ministros do TCU, que hoje tem como presidente Vital do Rêgo.

Em aviso enviado ao governo na semana passada, o TCU afirmou que a ação descumpre regras de responsabilidade fiscal. Em resposta nas redes sociais, Gleisi classificou a decisão como "absurda e ilegal".

A meta fiscal da Fazenda para este ano é de resultado zero (equilíbrio entre despesas e receitas), com intervalo de tolerância entre déficit de R$ 31 bilhões e superávit de R$ 31 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). O governo vem perseguindo esse limite inferior, o que foi considerado irregular pelo plenário do TCU.

