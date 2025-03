A- A+

BRASIL Gleisi diz que governo apresenta projeto de isenção do IR para até R$ 5 mil na próxima semana Nova ministra se reuniu com Haddad pela primeira vez desde que assumiu o cargo

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo apresenta na semana que vem o projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais, na próxima semana.

A nova chefe da articulação política do governo Lula se reuniu nesta quinta-feira pela primeira vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desde que ela assumiu o cargo no Palácio do Planalto. Os dois trataram dos projetos da pauta econômica.





— Semana que vem vamos apresentar projeto da isenção do ir até R$ 5 mil — disse a ministra. — Estamos acertando agenda com presidente Lula para enviarmos projeto do IR (de isenção para) até R$ 5 mil.

O aumento da faixa de isenção do IR, hoje em R$ 2.824 mensais é uma promessa de campanha do presidente Lula e uma das principais apostas para ele recuperar a sua popularidade. O projeto foi anunciado no ano passado junto com as medidas de corte de despesas, o que estressou o mercado.

Histórico de atritos

Com um histórico de atritos com Haddad, Gleisi fez acenos ao ministro após a sua confirmação no cargo no Palácio do Planalto, desde uma ligação de cortesia ao chefe da Fazenda no dia que foi anunciada por Lula até a menção pública de apoio à agenda da pasta em seu discurso de posse.

Um dos tópicos da conversa foi as prioridades legislativas da Fazenda. Haddad entregou uma lista com 25 projetos de interesse da equipe econômica aos novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP).

Mas líderes do Congresso consideram que a agenda é difusa e precisa ser enxugada para que seja viável, ainda mais considerando que o tempo exíguo, já que 2026 é ano eleitoral. O que é certo é que a prioridade número 1 do governo na pauta econômica é a aprovação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha de Lula.

Na lista da Fazenda também estavam presentes projetos pendentes do pacote de contenção de gastos, como a reforma da aposentadoria de militares e a limitação dos supersalários no serviço público. Aliados de Haddad afirmam que a agenda de consolidação fiscal é algo perene na Fazenda. Novas medidas estão sempre em avaliação, mas iniciativas que dependam da aprovação do Congresso dependerão do cenário.

