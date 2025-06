Gleisi procura Hugo Motta horas antes de votação de urgência de projeto para barrar decreto do IOF

A- A+

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira, horas da votação da urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o Imposto de Operações Financeiras (IOF), publicado na última semana.

Gleisi foi até a residência oficial da Presidência da Câmara conversar com Motta. Uma ala do governo considera que a votação da urgência do Projeto de Decreto Legislativo mostrará a temperatura exata da Câmara sobre as medidas fiscais anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em compensação ao aumento do IOF.

Em outra frente, Palácio do Planalto trabalha para finalizar os cálculos das emendas parlamentares que serão pagas nos próximos dias para conter a reação negativa do Congresso ao pacote fiscal.

A Câmara dos Deputados vai votar nesta segunda-feira a urgência do PDL que susta os efeitos do aumento do IOF.

"Informo que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que susta os efeitos do novo decreto do governo que trata de aumento do IOF. Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais", anunciou Hugo Motta na última quinta-feira, após reunião com líderes da Casa.

Para a urgência ser aprovada, é necessário o voto favorável de 257 dos 513 deputados. Esse instrumento permite que o projeto seja analisado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões, o que acelera a tributação. O projeto em si, ou seja, o mérito do texto, não deve ser votado nesta segunda.

No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), neste domingo, no Palácio do Alvorada. Também participaram Gleisi Hoffmann, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, além do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Ele é relator do projeto de lei do governo que aumenta a isenção do Imposto de Renda para todos que ganham acima de R$ 5 mil mensais. A reunião durou cerca de uma hora.

Veja também