Gleisi: Quem tem que propor solução para rombo do BRB é Ibaneis e o governo do DF, não a União

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, criticou nesta quinta-feira, 26, a possibilidade de a União fazer aportes no Banco de Brasília (BRB) para cobrir o rombo na estatal do Distrito Federal. O BRB enfrenta problemas por causa do envolvimento com o caso do Banco Master, que foi liquidado e é alvo de investigação por irregularidade em operações.

Nas redes sociais, Gleisi disse que a União "não tem nada a ver" com o caso e que "quem tem de apresentar uma solução para o rombo, e se explicar, é o governador Ibaneis (Rocha)", em referência ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

"Mídia e banqueiros falando como se fosse normal fazer aportes da União para salvar o BRB. Só que a União não tem nada a ver com as barbaridades que fizeram lá com o Banco Master", escreveu a ministra em publicação no X. "Quem tem de apresentar uma solução para o rombo, e se explicar, é o governador Ibaneis do Distrito Federal, controlador do BRB e responsável pelo que fez a direção do banco. Não venham espetar essa conta no bolso do povo brasileiro", completou.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Caixa vem negociando a compra de carteiras de crédito do BRB.

A cúpula do banco público não descarta debater outras soluções, mas uma federalização do BRB - pela qual a Caixa assumiria o controle acionário do banco - ainda é vista pelo governo federal como uma discussão "prematura".

O BRB tem de lidar com um prejuízo calculado em R$ 5 bilhões após comprar carteiras de crédito podres do Banco Master.

O banco pediu um aporte de até R$ 8,86 bilhões para reforçar o capital da instituição após as perdas com o Master.

O governo do Distrito Federal, controlador e principal acionista do BRB, enviou um projeto à Câmara Legislativa do DF pedindo autorização dos deputados para fazer um aporte.



