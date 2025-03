Gleisi sugere pegar "empréstimo do Lula", sofre críticas e apaga vídeo das redes sociais

A- A+

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apagou um vídeo publicado na sua rede social sobre o novo consignado para os trabalhadores do setor privado, batizado de "Crédito do Trabalhador".

Na gravação, divulgada no sábado, a ministra dizia:

— Apertou o orçamento? O juro está alto? Pega o empréstimo do Lula.

No vídeo, a ministra diz ainda que os juros na nova modalidade são mais baratos e orienta como ter acesso ao crédito.

A gravação gerou uma onda de comentários negativos e foi apagada nesta segunda-feira. Procurada, a assessoria da ministra não informou o motivo da retirada da publicação.

O partido Novo enviou nesta segunda uma representação ao Tribunal de Contas da União em que acusa a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de promoção pessoal do presidente, no vídeo.

O termo já havia sido usado por Gleisi na última sexta, durante entrevista à CNN Brasil, quando ela falou do seu papel à frente da articulação do governo e das pautas prioritárias do Executivo no Congresso, como o projeto de reforma da renda, por exemplo.

Na entrevista, a ministra se referiu ao "empréstimo do Lula", destacando que muitas pessoas vão poder trocar uma dívida por outra com juros quase à metade.

A nova modalidade de crédito começou a funcionar na sexta-feira.

A novidade é que o empréstimo com desconto em folha não depende mais de convênio entre o empregador e o banco e pode ser feito por aplicativo do celular, via carteira de trabalho digital.

